প্রথম ব্যাংকাস্যুরেন্স দাবি নিষ্পত্তি
চেক তুলে দিলো প্রগতি ইন্স্যুরেন্স-মিডল্যান্ড ব্যাংক
মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি’র ব্যাংকাস্যুরেন্স পার্টনার প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড সফলভাবে তাদের প্রথম নন-লাইফ মোটর কার ইন্স্যুরেন্স দাবি নিষ্পত্তি করেছে।
এ উপলক্ষে ব্যাংকের গুলশান শাখায় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিনের হাতে তার দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের চেকটি হস্তান্তর করা হয়।
চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি’র রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন ডিভিশনের প্রধান ও চিফ ব্যাংকাস্যুরেন্স অফিসার মো. রাশেদ আকতার এবং প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের ব্যাংকাস্যুরেন্স ও ব্রাঞ্চ কন্ট্রোল বিভাগের প্রধান মো. মনজুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকাস্যুরেন্স ম্যানেজার খন্দকার ইমরান হোসেন; রাজীব দেব, গুলশান শাখার কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজার এবং মিডল্যান্ড ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
বাংলাদেশের বিমা খাতে গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধি, স্বচ্ছ ও গ্রাহক-কেন্দ্রিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকাস্যুরেন্স সেবাকে আরও গতিশীল করতে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি ও প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড তাদের যৌথ প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রাখবে।
ইএ/জেআইএম