  2. অর্থনীতি

ঢাকায় সিরামিক এক্সপো শুরু, অংশ নিয়েছে ২৫ দেশ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী সিরামিক এক্সপো

রাজধানী ঢাকায় শুরু হয়েছে চার দিনব্যাপী সিরামিক এক্সপো। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই মেলার উদ্বোধন করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমইএ) এই মেলার আয়োজন করে। মেলা চলবে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। সিরামিক এক্সপোতে বাংলাদেশসহ ২৫ দেশের ১৩৫টি প্রতিষ্ঠান ও ৩০০ ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছে। পাশাপাশি এ খাতের ৫০০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ও ক্রেতা অংশ নিয়েছেন।

jagonews24.com

মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা গেছে, বৈচিত্র্যময়, ভবিষ্যৎমুখী ও টেকসই সিরামিক- টেবিলওয়্যার পণ্য নিয়ে বসেছেন টাইলস প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো।

আকিজ সিরামিকসের জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ আশরাফুল হক বলেন, এই এক্সপোতে প্যানোরা প্ল্যাংক টাইলস, ডিডিজি সিরিজ, সিয়েরা ও ডায়মন্ড গ্লেজ টাইলস প্রদর্শন করছি। প্রতিটি টাইলসে রয়েছে বিশ্বমানের কারুকৌশল এবং পরিপূর্ণতার অঙ্গীকার। নতুন পণ্যের পাশাপাশি ব্র্যান্ডের জনপ্রিয় এবং সমসাময়িক ট্রেন্ডভিত্তিক পণ্যসমূহও প্রদর্শিত হচ্ছে এখানে।

মেঘনা সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজের প্রিমিয়াম ব্র‍্যান্ড ফ্রেশ সিরামিকসও অংশ নিয়েছে এক্সপোতে। প্রতিষ্ঠানটির সিওও (প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা) এ কে এম জিয়াউল ইসলাম বলেন, আমরা যে টাইলসগুলো এনেছি তা অন্যদের টাইলসের তুলনায় হালকা। টাইলসের ওজন কমিয়েছি। ফলে ভূমিকম্পের ক্ষতি কমানো, সুলভ মূল্যের সুবিধা নিশ্চিত করবে। এছাড়া আমরা এনেছি হিট প্রুফ টাইলস। এটা ভেতরে ও বাইরে ব্যবহার করা যায়। আমরা ভবিষ্যতের পণ্য এনেছি।

