দুদকে ৫ মামলার অনুমোদন
জনতা ব্যাংক থেকে ৯ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ এস আলমের
বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক থেকে ৯ হাজার ৪২৮ কোটি ৫৯ লাখ ৬৩ হাজার ৯৯৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান জামালউদ্দিন আহমেদ ও এস এম মাহফুজুর রহমান, সাবেক সিইও ও এমডি মো. আব্দুস সামাদ আজাদসহ ১৬৩ জনের বিরুদ্ধে পৃথক পাঁচটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় আলোচিত শিল্প গ্রুপ এস আলমের কর্ণধার সাইফুল আলমকেও আসামি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত মামলাগুলো অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।
শিগগির দুদকের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সিরাজুল হক বাদী হয়ে মামলাগুলো দায়ের করবেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, জনতা ব্যাংক পিএলসি থেকে এস আলম গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঋণ নিয়ে পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক, অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গপূর্বক মানি লন্ডারিংসহ নানা অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে—ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে সহ-জামানত বৃদ্ধি না করা, অনুমোদনহীন সীমাতিরিক্ত ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণ সৃষ্টি করা, প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারনামা/গ্যারান্টি না দেওয়া।
এছাড়া অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে রয়েছে ঋণের তুলনায় খুবই নগণ্য পরিমাণ এফডিআর জমা রাখা; কোনো অবস্থাতেই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে আমদানি করা যাবে না—এ মর্মে নির্দেশনা থাকলেও এস আলম গ্রুপভুক্ত/নামীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আমদানি করা; নির্ধারিত সময়ে ঋণের টাকা আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া।
অনুমোদিত মামলার আসামিরা মর্টগেজকৃত সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করে, প্রয়োজনের তুলনায় কম সহায়ক জামানত নিয়ে এবং নিজস্ব প্রতিষ্ঠান/গ্রুপভুক্ত প্রতিষ্ঠানে টাকা স্থানান্তর, রূপান্তর ও হস্তান্তর করে অপরাধ করেছেন।
জনতা ব্যাংক পিএলসি’র সাধারণ বীমা ভবন করপোরেট শাখা (আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম), চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট কমিটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ পরিচালনা পর্ষদের অবৈধ সহযোগিতায় ঋণের টাকা আত্মসাৎ/আত্মসাতে সহায়তা করার অভিযোগে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।
পৃথক ৫ মামলায় এস আলম সুপার এডিবল অয়েল লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য মোট ৩২ জনের বিরুদ্ধে ১ হাজার ১৫২ কোটি ৫১ লাখ ১৪ হাজার ১০৭ টাকা আত্মসাৎ, এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য মোট ৩৬ জনের বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩২ কোটি ৩০ লাখ ৪৫ হাজার ৯১৮ টাকা আত্মসাৎ, এস আলম ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য মোট ৩২ জনের বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩ কোটি ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ৩০৮ টাকা আত্মসাৎ, এস আলম কোল্ড রোল্ড স্টিলস লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য মোট ৩২ জনের বিরুদ্ধে ২ হাজার ২৯৭ কোটি ৭৪ লাখ ৭১ হাজার টাকা আত্মসাৎ, এবং এস আলম ট্রেডিং কোম্পানি (প্রা.) লিমিটেডের পরিচালকরাসহ অন্যান্য মোট ৩১ জনের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৯৪২ কোটি ৫৫ লাখ ৮৯ হাজার ৫৯৩ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
