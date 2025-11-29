উজমা চৌধুরীর সাফল্যে মেঘনা ব্যাংকের অভিনন্দন
মেঘনা ব্যাংকের চেয়ারপারসন ও প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের পরিচালক (অর্থ) উজমা চৌধুরী বাংলাদেশ সি-স্যুট অ্যাওয়ার্ডসে ‘চিফ ফাইন্যান্স অফিসার (সিএফও)/ফাইন্যান্স ডিরেক্টর অব দ্য ইয়ার-২০২৫’ ক্যাটাগরিতে সম্মাননা অর্জন করেছেন। এই অসামান্য অর্জনে উজমা চৌধুরীকে অভিনন্দন জানিয়েছে মেঘনা ব্যাংক পিএলসি।
আর্থিক শাসনব্যবস্থা, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামোকে আরও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে উজমা চৌধুরীর অসাধারণ নেতৃত্ব ও দক্ষতার প্রতিফলন এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।
এছাড়া, মেঘনা ব্যাংক পিএলসি অভিনন্দন জানিয়েছে ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদকে। তিনি বাংলাদেশে ফেডারেশন অব সেন্ট ক্রিস্টোফার অ্যান্ড নেভিসের অনারারি কনস্যুলেটের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠানটিতে অনারারি কনসাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এই অর্জন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনৈতিক সংযোগ ও দেশের ভাবমূর্তি আরও সমৃদ্ধ করবে।
মেঘনা ব্যাংক পিএলসি আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও (চলতি দায়িত্ব), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
