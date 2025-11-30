বিসিক বিজয় মেলার পর্দা উঠছে সোমবার

বিসিক বিজয় মেলার পর্দা উঠছে সোমবার
মহান বিজয়ের মাস উপলক্ষে বিজয়ের আনন্দ নিয়ে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে বিসিক ভবনে শুরু হচ্ছে ‘বিসিক বিজয় মেলা-২০২৫’।
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) আয়োজনে পাঁচদিনব্যাপী এ মেলা আগামীকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) শুরু হয়ে চলবে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) পর্যন্ত।
মেলায় থাকবে হস্ত ও কারুশিল্পের নানান পণ্যের সমাহার। বিসিকের নিবন্ধিত উদ্যোক্তাদের তৈরি হরেক রকমের দেশি পণ্যও মিলবে এ মেলায়।
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা প্রাঙ্গণ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্যের পরিচিতি, বিপণন ও বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে রাজধানীতে হস্ত ও কুটিরশিল্প মেলা আয়োজন করে থাকে বিসিক। এসব মেলায় হস্তশিল্প, যেমন- নকশিকাঁথা, মাটির গয়না, কাঠের খেলনা ও অন্যান্য কারুশিল্পের পণ্য প্রদর্শিত ও বিক্রি হয়।
সবশেষ গত অক্টোবরে বিসিক ভবনে পাঁচদিনব্যাপী ‘বিসিক শরৎ মেলা’র আয়োজন করা হয়েছিল।
