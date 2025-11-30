  2. অর্থনীতি

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ কার্যক্রম শুরু করেছে/ফাইল ছবি

দেশের বৃহত্তম ইসলামী ব্যাংক ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন এই সরকারি মালিকানাধীন ইসলামী ব্যাংকের পথচলা শুরু হলো।

রোববার (৩০ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের সভাপতিত্বে বিশেষ বোর্ড সভায় সমস্যাগ্রস্ত পাঁচটি ইসলামী ব্যাংককে একীভূত করে গঠিত ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসি’-কে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হয়। ফলে নতুন ব্যাংকের কার্যক্রম চালু করতে আর কোনো প্রশাসনিক বাধা নেই।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আবেদনের পর গত ৯ নভেম্বর ব্যাংকটি প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এরপর আরজিএসসি থেকে নাম ছাড়পত্র পাওয়া, চলতি হিসাব খোলা ও ব্যাংক কোম্পানি আইনের অন্যান্য শর্ত পূরণের দায়িত্ব ছিল সরকারের ওপর।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ব্যাংকটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করবে। একীভূত হওয়া পাঁচ ব্যাংক হলো—ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক এবং ইউনিয়ন ব্যাংক।

অনুমোদনের পর বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু করেছে। মতিঝিল অফিসে নতুন ব্যাংকের হিসাব খোলার প্রক্রিয়া চলছে। রাজধানীর মতিঝিলের সেনাকল্যাণ ভবনে সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, নতুন ব্যাংকের মোট পরিশোধিত মূলধন (পেইড-আপ ক্যাপিটাল) হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকার দেবে ২০ হাজার কোটি, আর ১৫ হাজার কোটি টাকা আসবে আমানতকারীদের শেয়ারের মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছে, পাঁচ ব্যাংক একীভূত করে গঠিত এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি দেশের ইসলামি ব্যাংকখাতে স্থিতিশীলতা ও আস্থা ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

