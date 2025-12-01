অ্যাকাডেমি অফ ওয়ার্কের যুব সম্মেলন
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের উদ্যোগে এবং এফইএস বাংলাদেশের সহায়তায় অ্যাকাডেমি অব ওয়ার্কের যুব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের সম্মেলন ৩০ নভেম্বর রাজধানীর সিক্স সিজন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিলসের নির্বাহী পরিচালক এবং শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪-এর প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। এফইএস বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি ড. ফেলিক্স গারডেস অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।
সূচনা বক্তব্য দেন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) যুগ্ম সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের হাওলাদার। অন্যান্যদের মধ্যে, সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর এ. কে. এম. নাসিম, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, বিলস নির্বাহী পরিষদ সম্পাদক শাকিল আখতার চৌধুরী, পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, এফইএস-এর প্রোগ্রাম অ্যাডভাইজার আরিফা আস আলম, বিএফটিইউসির মহিলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাকি রেজওয়ানা, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়র ক্রিমিনোলজি ও পুলিশ সায়েন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আওরঙ্গজেব আকন্দ আলোচনায় অংশ নেন।
অ্যাকাডেমি অফ ওয়ার্ক (এওডব্লিউ) এর প্রাক্তন শিক্ষার্থী, ট্রেড ইউনিয়নের সিনিয়র নেতা এবং শিক্ষাবিদরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল অ্যাকাডেমি অফ ওয়ার্ক (এওডব্লিউ) প্রোগ্রামের সাবেক শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এটি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থায়ী সংযোগ তৈরি করার লক্ষ্য রাখে, যেন তারা ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী করার জন্য সু-প্রস্তুত থাকে।
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ আশা করেন, এই তরুণ নেতারা শ্রমিকদের শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার জন্য কাজ করবে এবং শ্রমক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি, অ্যাকাডেমিক জ্ঞান অর্জন এবং নিজেদের মধ্যে ও বিভিন্ন ফেডারেশনের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ ও ঐক্য গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।
অধিবেশনে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, ট্রেড ইউনিয়নের আজকের যুব নেতারা আগামীকালের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করবেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে এই সম্মেলন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্ম সম্পর্ক সমৃদ্ধ করার জন্য একটি মূল্যবান মিলনমেলা হিসেবে কাজ করবে।
২০১৭ সালে চালু হয় অ্যাকাডেমি অব ওয়ার্ক। ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্র নেটওয়ার্ক কার্যকর অ্যাডভোকেসি এবং আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে প্রচারণার কাজ শুরু করে।
