বন্ড ব্যবস্থাপনায় ১ জানুয়ারি থেকে সিবিএমএস ব্যবহার বাধ্যতামূলক

বন্ড ব্যবস্থাপনায় ১ জানুয়ারি থেকে সিবিএমএস ব্যবহার বাধ্যতামূলক
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে দেশের বন্ডেড ওয়্যারহাউসিং ব্যবস্থাপনায় কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিবিএমএস) সফটওয়্যার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। এনবিআর এ-সংক্রান্ত একটি পরিপত্র এরই মধ্যে জারি করেছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ এ তথ্য জানান।
বন্ড ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে এনবিআর ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সিবিএমএস সফটওয়্যার চালু করে। এতে রয়েছে মোট ২৪টি মডিউল, যা বর্তমানে এনবিআরের অধীনস্থ তিনটি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলো এসব মডিউল ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন সেবা নিতে পারে।
এনবিআর জানায়, রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো কাঁচামাল শুল্কমুক্তভাবে আমদানির আগে সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেট থেকে ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) নেয়। যদিও সিবিএমএসে ইউপি মডিউল চালু রয়েছে, তবুও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান এখনো ম্যানুয়ালি ইউপি নিচ্ছে।
এনবিআরের তথ্যমতে, বাধ্যতামূলক না হওয়ায় গত ১১ মাসে সফটওয়্যারটির ব্যবহার প্রত্যাশিত মাত্রায় ওঠেনি। ব্যবহারকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সিবিএমএসে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও উন্নয়ন করে সেটিকে আরও ব্যবহারবান্ধব করা হয়েছে।
সংস্থার নতুন পরিপত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সব বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ইউপি ইস্যু-সংক্রান্ত সেবা শুধু সিবিএমএসের মাধ্যমে দেওয়া হবে। সফটওয়্যারটির বাইরে অন্য কোনো মাধ্যমে সেবা দেওয়া হবে না।
সিবিএমএস বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে সেবাদান প্রক্রিয়ায় দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের জন্য সেবা নেওয়া হবে আরও সহজ, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী। ইনপুট ও আউটপুট তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হওয়ায় হিসাবরক্ষণ হবে নির্ভুল ও স্বচ্ছ। বন্ড কমিশনারেটে ম্যানুয়াল কাগজপত্র জমাদানের ঝামেলা কমে যাবে। বন্ড-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবাদ ও জটিলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।
এনবিআর বলছে, বন্ড ব্যবস্থাপনার অটোমেশন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ধাপে ধাপে সব কার্যক্রমকে পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
এসএম/একিউএফ