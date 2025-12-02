  2. অর্থনীতি

কৃষকদের ক্যাশবিহীন লেনদেনে সক্ষম করতে ব্র্যাক-বিকাশের কর্মশালা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
কৃষকদের ক্যাশবিহীন লেনদেনে সক্ষম করতে ব্র্যাক-বিকাশের কর্মশালা
কৃষকদের জন্য ব্র্যাক সিড অ্যান্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ ও বিকাশের যৌথ কর্মশালা

কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের পাশাপাশি প্রতিদিনকার আর্থিক লেনদেনকে ক্যাশবিহীন, সহজ ও নিরাপদ করতে উত্তরবঙ্গে কৃষকদের জন্য যৌথ কর্মশালা আয়োজন করেছে ব্র্যাক সিড অ্যান্ড এগ্রো এন্টারপ্রাইজ ও বিকাশ। বিকাশের মতো ডিজিটাল আর্থিক সেবাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিখাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রান্তিক কৃষকদের নিরাপদ ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

সম্প্রতি ৮৭৫ জন কৃষকের অংশগ্রহণে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে এ ধরনের তিনটি সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে আর্থিক সেবার সীমিত সুযোগ এবং নগদ লেনদেনের ঝুঁকি ও ঝামেলা এড়িয়ে কৃষকরা এখন চাইলেই প্রয়োজনীয় সব আর্থিক সেবা ঘরে বসেই গ্রহণ করতে পারছেন। বিকাশ আকাউন্টের মাধ্যমেই এসব সেবা দিনে-রাতে ২৪ ঘণ্টা গ্রহণ করার পাশাপাশি তারা তাদের নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায়ও আরও স্বাবলম্বী ও স্বাধীন হবেন।

প্রশিক্ষণে বিকাশ ওয়ালেট খোলা, পিন সেটআপ ও এর গোপনীয়তা রক্ষা, প্রতারণা প্রতিরোধের উপায়, অ্যাপ ও ইউএসএসডি কোড ব্যবহার করে প্রতিদিনকার প্রায় সব ধরনের লেনদেন এবং এজেন্ট পয়েন্ট থেকে ক্যাশ-আউটের পদ্ধতি ও খরচ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। এছাড়া সময়মতো টাকা গ্রহণ ও আর্থিক পরিকল্পনা সহজ করতেও কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কৃষকদের ডিজিটাল লেনদেনে দক্ষ করে তোলা শুধু তাদের আর্থিক নিরাপত্তাই নিশ্চিত করে না, বরং দেশের কৃষিখাতকে প্রযুক্তি-নির্ভর ও আধুনিক করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ডিজিটাল পেমেন্টের প্রসার ঘটাচ্ছে এবং সাধারণের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় সব আর্থিক সেবাকে পৌঁছে দিয়ে জীবনযাত্রাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করছে।

