  2. বিনোদন

আবারও আইনি জটিলতায় শাহরুখপুত্র আরিয়ান খান

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
আরিয়ান খান ও শাহরুখ খান। ছবি: সংগৃহীত

 

বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান আবারও আইনি ঝামেলায় জড়ালেন। বেঙ্গালুরুর একটি নাইটক্লাবে জনসমক্ষে ‘অশালীন’ ইঙ্গিত করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা।

ঘটনা ঘটেছে ২৮ নভেম্বর। ওই দিন ব্যক্তিগত কাজের সূত্রে বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন আরিয়ান। রাতে অশোকনগর এলাকার একটি পাবে দুই বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে দেখা যায় তাকে। অভিযোগ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার ফাঁকে আরিয়ান জনসমক্ষে মধ্যমা প্রদর্শন করে অশোভন ইঙ্গিত করেন। মুহূর্তেই সেই দৃশ্য ভিডিও করে ছড়িয়ে দেন উপস্থিত কেউ।

ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই ওয়েজ হুসেন এস নামের এক আইনজীবী কব্বন থানায় আরিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি কর্ণাটক রাজ্য মহিলা কমিশনেও লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। তার দাবি-ঘটনার সময় সেখানে অনেক নারী উপস্থিত ছিলেন। আরিয়ানের এমন আচরণ তাদের শুধু অস্বস্তিতে ফেলেনি, অপমানিতও করেছে। পাশাপাশি বেঙ্গালুরুর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এ বিষয়ে এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও পর্যালোচনা করে স্বতঃপ্রণোদিত মামলাও নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্লাবে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে।

২০২১ সালের মাদক মামলায় নাম জড়ানোর পর থেকে বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না আরিয়ানের। সম্প্রতি তার পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’ নিয়েও আইনি জটিলতায় জড়িয়েছিলেন তিনি। নতুন করে অশালীন ইঙ্গিতের অভিযোগ আবারও তাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

