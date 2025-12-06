তাজা সবজির মিশেলে বানান সহজ সুস্বাদু পদ
শীত এলেই বাজারে রঙিন তাজা সবজির সমারোহ চোখে পড়ে। এসব সবজি দিয়ে খুব কম সময়েই তৈরি করা যায় স্বাস্থ্যকর ও মজাদার খাবার। সঠিক পদ্ধতি জানলে কয়েক মিনিটেই বানিয়ে নেওয়া সম্ভব সহজ একটি সটেড ভেজিটেবল। কঠিন কিছু নয়, সবজি অল্প সেদ্ধ করে সামান্য বাটারে হালকা ভাজলেই তৈরি হয়ে যায় পুষ্টিকর এই পদ। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী শীতের তাজা সবজি
- পরিমাণমতো বাটার
- স্বাদমতো লবণ
- পরিমাণমতো পেঁয়াজ কুচি
- সামান্য রসুন কুচি
- সামান্য গোলমরিচ গুঁড়া
- কয়েকটি মাশরুম
আরও পড়ুন:
পদ্ধতি
আগে আপনার পছন্দের সবজিগুলো ভালোভাবে ধুয়ে টুকরো করে কেটে নিন। একটি পাত্রে পানির সঙ্গে সামান্য লবণ মেশান। সেই পানিতে সবজি দিয়ে কিছুক্ষণ সেদ্ধ করুন পুরো নরম করে ফেলার প্রয়োজন নেই। এবার সবজি তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা পানিতে ডুবিয়ে দিন। এতে সবজির রং ও টেক্সচার ঠিক থাকবে। এরপর পানি ঝরিয়ে আলাদা করে রাখুন।
প্যান বা কড়াইতে বাটার গলিয়ে নিন। বাটার গরম হলে তাতে পেঁয়াজ ও রসুন কুচি দিয়ে সুবাস বের হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার সেদ্ধ করা সবজি প্যানে ঢেলে ভালোভাবে নেড়ে নিন। মাশরুম কুচি যোগ করে আরও কিছুক্ষণ ভাজুন। শেষে গোলমরিচ গুঁড়া ও স্বাদমতো লবণ ছিটিয়ে দিন। চুলা থেকে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন পুষ্টিগুণে ভরপুর সটেড ভেজিটেবল।
জেএস/