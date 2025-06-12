বিকেলে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার বিষয়ে ব্রিফ করবেন ডা. জাহিদ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া/ ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে ব্রিফ করবে মেডিকেল বোর্ড। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এবং মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ব্রিফ করবেন।

বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালের গেটের সামনে সংবাদ মাধ্যমে বক্তব্য দেবেন ডা. জাহিদ হোসেন।

শায়রুল কবির আরও বলেন, খালেদা জিয়ার চিকিৎসা ও বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিষয়ে পরিবার ও দলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ও হালনাগাদ তথ্য জানাতেই এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন।

