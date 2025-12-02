১২ কেজি এলপিজির দাম বাড়লো ৩৮ টাকা
ডিসেম্বর মাসের জন্য তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) সিলিন্ডারের দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ৩৮ টাকা।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে নতুন মূল্যের ঘোষণা দেওয়া হয়, যা আজ সন্ধ্যা থেকে কার্যকর হবে। এলপিজির ওপর মূল্য সংযোজন করের (মুসক) হার পরিবর্তনের ফলে এলপিজির নতুন মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে।
ঘোষণা অনুযায়ী, গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার ২৫৩ টাকা, যা মাসের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়েছিল এক হাজার ২১৫ টাকায়।
এছাড়া সাড়ে ১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার এক হাজার ৩০৫ টাকা, ১৫ কেজির এক হাজার ৫৬৬ টাকা, ১৬ কেজির এক হাজার ৬৭১ টাকা, ১৮ কেজির এক হাজার ৮৮০ টাকা, ২০ কেজির দুই হাজার ৮৮ টাকা, ২২ কেজির দুই হাজার ২৯৮ টাকা, ২৫ কেজির দুই হাজার ৬১০ টাকা, ৩০ কেজির তিন হাজার ১৩৩ টাকা, ৩৩ কেজির তিন হাজার ৪৪৬ টাকা, ৩৫ কেজির তিন হাজার ৬৫৪ টাকা এবং ৪৫ কেজির সিলিন্ডারের দাম চার হাজার ৬৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে নভেম্বর মাসে এলপি গ্যাসের দাম ২৬ টাকা কমিয়ে এক হাজার ২১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি অটোগ্যাসের দাম ভোক্তাপর্যায়ে এক টাকা ১৯ পয়সা কমিয়ে ৫৫ টাকা ৫৮ পয়সা নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া ডিসেম্বর মাসের জন্য অটোগ্যাসের দাম ৫৫ দশমিক ৫৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫৭ দশমিক ৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
