এবারও সেরা ভ্যাটদাতা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দিচ্ছে না এনবিআর
গত বছরের মতো এবারও সেরা ভ্যাটদাতা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দিচ্ছে না সরকার। ভ্যাট প্রদান উৎসাহিত করতে জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষ ৯ ভ্যাট প্রদানকারী এবং জেলা পর্যায়ে আরও ১৩৮ প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করার রেওয়াজ রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর)। তবে গত বছর ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর এই আয়োজন থেকে সরে আসে এনবিআর। সে সময় সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছিলেন, সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার পদ্ধতিতে সংশোধন এনে দেওয়া হবে এই সম্মাননা।
আগামী ১০ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবস। আগামী ১০ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ভ্যাট সপ্তাহ পালন করবে এনবিআর। এ লক্ষ্যে গত নভেম্বর মাসে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে সংস্থাটি।
এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানকে সভাপতি করে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাকি সদস্যরা হলেন- কাস্টমস নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য; কাস্টমস রপ্তানি, বন্ড ও আইটি, কর নীতি; কাস্টমস নীতি ও আইসিটি; মুসক বাস্তবায়ন, আইটি শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন; মুসক নীতি; মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা দপ্তরের সদস্য পদমর্যাদার কর্মকর্তারা।
সম্প্রতি অনুষ্ঠান উদযাপন উপ-কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী সূত্রে জানা যায়, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবারও সর্বোচ্চ মূসক পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার (সম্মাননা ও ক্রেস্ট) প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে গঠিত কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।
২০০৫ সাল থেকে সর্বোচ্চ ভ্যাটদাতাদের জন্য পুরস্কার ও সম্মাননা নীতিমালা চালু করে। সেই নীতির আওতায় পরবর্তী বছরগুলোতে নিয়মিত সেরা ভ্যাটদাতাদের সম্মাননা দিয়ে আসছে এনবিআর।
জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা এ বছর অনাড়ম্বর আয়োজন করতে চাইছি। সার্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এবারও ভ্যাট সম্মাননা প্রদান করা যাচ্ছে না।
এছাড়া সরকারের আর্থিক ব্যয় কৃচ্ছ্রসাধন নীতি অনুসরণ করে সীমিত আকারে এবারের দিবস উদযাপনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সাজসজ্জার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ও জনসমাগম হয় এমন স্থানে বিশেষ করে সড়ক, সড়কদ্বীপ ও ফ্লাইওভার, ওভারব্রিজ ইত্যাদি স্থানে ব্যানার, রোল ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড দ্বারা সজ্জিত করে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক প্রচারণা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ ২০২৫ উদযাপন করা এবং অনুষ্ঠানটি যেন নতুন ভ্যাট নিবন্ধ জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক, অনাড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় এবং সুসংগঠিত রাখা, নতুন ভ্যাট নিবন্ধন বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১০ থেকে ১৫ ডিসেম্বর সব ভ্যাট কমিশনারেট/ বিভাগে/ সার্কেলে সেবা কেন্দ্র/ বুথ/ ডেস্কের মাধ্যমে বিভিন্ন শপিংমল, বাজারের অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে তাৎক্ষণিক নিবন্ধন দেওয়া ও ভ্যাটকেন্দ্রিক সমস্যা সমাধান নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
