  2. অর্থনীতি

দুই যুগ পদার্পণে আকিজ সিমেন্টের নতুন ক্যাম্পেইন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫০ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
দুই যুগ পদার্পণে আকিজ সিমেন্টের নতুন ক্যাম্পেইন
আকিজ সিমেন্টের দুই যুগে পদার্পণ উপলক্ষে নতুন ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে, ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দেশের নির্মাণ শিল্পের শীর্ষ ও বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড আকিজ সিমেন্ট দুই যুগে পদার্পণ উপলক্ষে নতুন ক্যাম্পেইন ‘সিমেন্টে লোহার শক্তি’ উদ্বোধন করেছে। দুই যুগের সাফল্য উদযাপন এবং নতুন ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আকিজ রিসোর্সের চেয়ারম্যান ফারিয়া হোসাইন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন যৌথভাবে এ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের চেয়ারম্যান ফারিয়া হোসাইন বলেন, দুই যুগের এই যাত্রা আমাদের জন্য গর্বের এবং অনুপ্রেরণার। গ্রাহকের বিশ্বাস ও আস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আকিজ সিমেন্ট সবসময় মানসম্মত পণ্য সরবরাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ‘সিমেন্টে লোহার শক্তি’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা পণ্যের মান, স্থায়িত্ব ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চাই। ভবিষ্যতেও দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে আকিজ সিমেন্ট আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, আকিজ সিমেন্ট দুই যুগের সাফল্যময় যাত্রায় পদার্পণ করেছে। এই দীর্ঘ পথচলায় ভোক্তা, পরিবেশক, প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট সবার অকুণ্ঠ সহযোগিতা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠাই আমাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি। সবার সমর্থনেই আকিজ সিমেন্ট আজ দেশের নির্মাণ শিল্পে একটি নির্ভরযোগ্য নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ‘সিমেন্টে লোহার শক্তি’ ক্যাম্পেইন আমাদের এই দৃঢ় অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

অনুষ্ঠানে আকিজ সিমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মশিউর রহমান, আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তৌফিক হাসান, চিফ পিপল অফিসার মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন, ডেপুটি সিওও সোহানুর রহমান সোহান এবং বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালসের সিএফও মোস্তাক আহমেদ বক্তব্য দেন।

এসময় আকিজ সিমেন্টের পরিবেশক, প্রকৌশলী, আকিজ রিসোর্সের বিভিন্ন বিজনেস ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

এমএমএআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।