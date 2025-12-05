  2. জাতীয়

সাবেক দুই এমপির স্ত্রী-কন্যার বিরুদ্ধে দুদকের মামলার অনুমোদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্ধারিত সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় মাদারীপুর-২ আসনের সাবেক এমপি শাজাহান খানের মেয়ে ঐশী খান ও ভোলা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরীর স্ত্রী ফারজানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম মামলা অনুমোদনের বিষয়টি জানিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ও ২৭(১) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদক জানায়, ঐশী খানের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় এবং জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে।

সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী ও সাবেক শ্রমিক নেতা শাজাহান খানের মেয়ে ঐশী খানের নামে ১ কোটি ৭০ লাখ ২২ হাজার ৭৫০ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। ব্যয় পাওয়া যায় ১১ লাখ ৪৯ হাজার ২৬৪ টাকা। ব্যয়সহ তার অর্জিত সর্বমোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৮১ লাখ ৭১ হাজার ৯০৪ টাকা। ওই সম্পদ অর্জনের বিপরীতে তার বৈধ ও গ্রহণযোগ্য আয়ের উৎস পাওয়া যায় ১০ লাখ ৫৩ হাজার ৮৯২ টাকা। অর্থ্যাৎ, ঐশী খানের নামে ১ কোটি ৭১ লাখ ১৮ হাজার ৯২ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ পাওয়া যায়।

দুদক উপ-পরিচালক জানান, এছাড়া তার নামে ও বেনামে আরো সম্পদ থাকার সম্ভবনা রয়েছে। এজন্য তার প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(১) ধারা মোতাবেক সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়। গত ২৮ জুলাই সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য ১ মাস সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন ঐশী খান। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্পদ বিবরণী দাখিলের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর ১৭(৪) (সংশোধিত-২০১৯) মোতাবেক নির্ধারিত ২১ কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস বাড়ানো হয়। নির্ধারিত ২১ কার্যদিবস এবং পরবর্তীতে অতিরিক্ত ১৫ কার্যদিবস সময় বাড়ানো হলেও তিনি ওই সময়সীমার মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি, যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

একইভাবে, ফারজানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করা এবং ২ কোটি ২০ লাখ ৬১ হাজার ৬৯৩ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

