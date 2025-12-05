  2. আন্তর্জাতিক

পাকিস্তানের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস আসিম মুনির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
পাকিস্তানের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস আসিম মুনির
ছবি: পাকিস্তান আইএসপিআর।

ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে দেশের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের পাঠানো সারসংক্ষেপ অনুমোদন করে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এ নিয়োগ চূড়ান্ত করেন।

এ বছরের শুরুর দিকে ফিল্ড মার্শালের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া মুনির আগামী পাঁচ বছর চিফ অব আর্মি স্টাফ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন।

ভারতের সঙ্গে মে মাসের যুদ্ধের পর মুনিরকে ফিল্ড মার্শালের পদে উন্নীত করা হয়—যা ছয় দশকের বেশি সময় পর দেশটিতে দ্বিতীয়বার।

নিয়োগের ঠিক আগে ইসলামাবাদে মুনির বলেন, সবকিছু ভালো দিকে যাচ্ছে। সবই আপনাদের সামনে। পাকিস্তান এখন থেকে আরও উন্নতির দিকে এগোবে।

এদিকে, প্রেসিডেন্ট জারদারি পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জহির আহমদ বাবর সিধুর মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছেন। তার বর্তমান পাঁচ বছরের মেয়াদ ২০২৬ সালের মার্চে শেষ হবে।

নতুন সামরিক পদটি সৃষ্টি করা হয়েছে সাম্প্রতিকভাবে পাস হওয়া পাকিস্তান আর্মি, এয়ার ফোর্স ও নেভি (সংশোধনী) বিল ২০২৫ অনুযায়ী, যেগুলোর অনুমোদন দেন প্রেসিডেন্ট জারদারি।

সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, ফিল্ড মার্শালের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ ২৪৩ এখন থেকে এই পদে উন্নীত যেকোনো জেনারেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ফেডারেল সরকার চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস-এর দায়িত্ব নির্ধারণ করবে, যার মধ্যে থাকবে—বহুমাত্রিক সমন্বয়, বাহিনী পুনর্গঠন এবং তিন বাহিনীর যৌথ কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

সূত্র: জিও নিউজ

এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।