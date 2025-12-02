আরব আমিরাত ও মরক্কো থেকে ৮০ হাজার টন সার কিনবে সরকার
সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মরক্কো থেকে ৮০ হাজার টন সার আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে মোট ব্যয় হবে ৫৩৬ কোটি ৪৭ লাখ ৩৯ হাজার ৪০ টাকা। এর মধ্যে ৪০ হাজার টন ইউরিয়া সার এবং ৪০ হাজার টন ডিএপি সার কেনা হবে।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠতি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এই সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কমিটির সভাপতি অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ভারর্চুয়ালি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফার্টিগ্লোব ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেডের কাছ থেকে ৪০ হাজার টন বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।
ফার্টিগ্লোব ইউএই থেকে জিটুজি চুক্তির আওতায় ২০০৭ সাল থেকে ইউরিয়া সার আমদানি করা হয়। এরই মধ্যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় চলতি বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি সভার অনুমোদনে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ফার্টিগ্লোব থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে ২ লাখ ১০ হাজার টন ইউরিয়া সার আমদানির চুক্তি সই হয়।
ফার্টিগ্লোবের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক সারের মূল্য নির্ধারণ করে ৪০ হাজার টন বাল্ক গ্র্যানুলার ইউরিয়া সার এক কোটি ৬৩ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলারে আমদানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ২০১ কোটি ১৪ লাখ ৬৪ হাজার টাকা। প্রতি টন ইউরিয়া সারের মূল্য ধরা হয়েছে ৪০৯ দশমিক ৫০ মার্কিন ডলার।
বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মরক্কোর ওসিপি নিউট্রিক্রপস এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) মধ্যে নই হওয়া চুক্তির আওতায় ৪০ হাজার টন ডিএপি সার আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মরক্কো থেকে এই সার আনতে ব্যয় হবে ৩৩৫ কোটি ৩২ লাখ ৭৫ হাজার ৪০ টাকা। প্রতি টন সারের দাম ধরা হয়েছে ৬৮২ দশমিক ৬৭ মার্কিন ডলার।
এমএএস/কেএসআর