ইতিহাসের তৃতীয় বোলার হিসেবে নারিনের ‘৬০০’

ইতিহাসের তৃতীয় বোলার হিসেবে নারিনের ‘৬০০’
টি-টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা ভাবা হয় তাকে। ৩৭ বছর বয়সেও বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন সুনিল নারিনের। সেইসঙ্গে গড়ছেন নতুন নতুন রেকর্ড।
বুধবার অনন্য এক মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ক্যারিবীয় রহস্য স্পিনার। প্রতিযোগিতামূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৬০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করে ইতিহাস গড়লেন নারিন। আইএলটি২০ লিগে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের হয়ে শারজাহ ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে খেলতে নেমে এই কীর্তি অর্জন করেন তিনি।
নারিনের ৬০০তম শিকার ছিলেন টম অ্যাবেল। ম্যাচ শেষে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের পক্ষ থেকে নারিনকে বিশেষ সংস্করণের ‘৬০০’ নম্বর জার্সি উপহার দেওয়া হয়, তার এই অসাধারণ অর্জনকে স্মরণীয় করে রাখতে।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৬০০ বা তার বেশি উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায় নারিন এখন তৃতীয়। তালিকার শীর্ষে আছেন আফগান তারকা রশিদ খান (৬৮১), এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের অভিজ্ঞ পেসার ডোয়াইন ব্রাভো (৬৩১)।
বছরের পর বছর নারিন কলকাতা নাইট রাইডার্স, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স এবং লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সসহ বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন লিগে খেলেছেন।
এক বিবৃতিতে নাইট রাইডার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি জানায়, ‘নারিনের এই অভূতপূর্ব অর্জনে নাইট রাইডার্স পরিবার অত্যন্ত গর্বিত। এই রেকর্ড ভবিষ্যতেও ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।’
এমএমআর