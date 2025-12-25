ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন ঊর্ধ্বমুখী
দেশে ও বিদেশে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবর মাসে দেশের ভেতর, দেশের বাইরে বাংলাদেশিদের এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা খরচ করেছিলেন ৪৯৪ কোটি ২ লাখ টাকা। পরের মাস অক্টোবরেই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩৪ কোটি ২ লাখ টাকায়। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে বিদেশে ক্রেডিট কার্ড লেনদেন বেড়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে খরচ হয়েছে ৭২ কোটি ৬ লাখ টাকা। এরপর থাইল্যান্ডে ৫৬ কোটি ৩ লাখ টাকা, যুক্তরাজ্যে ৫২ কোটি ২ লাখ টাকা, সিঙ্গাপুরে ৪৫ কোটি ২ লাখ টাকা, মালয়েশিয়ায় ৪৫ কোটি টাকা, সৌদি আরবে ৩১ কোটি টাকা, ভারতে ৩২ কোটি ৬ লাখ টাকা, নেদারল্যান্ডসে ২৩ কোটি টাকা, কানাডায় ২০ কোটি টাকা, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৯ কোটি টাকা, চীনে ১৮ কোটি ৯ লাখ টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ১৭ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দেশে মোট ৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।
এদিকে বিদেশিরা বাংলাদেশে এসে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে ব্যয় করছেন, সেটিও বেড়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশিরা বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে খরচ করেছিলেন ১৭৫ কোটি ৯ লাখ টাকা। অক্টোবর মাসে সেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৯ কোটি ৭ লাখ টাকায়, যা আগের মাসের তুলনায় প্রায় ২৪ কোটি টাকা বেশি।
বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যয়ের ক্ষেত্রেও শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির নাগরিকরা অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে খরচ করেছেন ৪৪ কোটি ২ লাখ টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে যুক্তরাজ্য (২১ কোটি টাকা) এবং তৃতীয় অবস্থানে ভারত (১৮ কোটি টাকা)।
অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে দেশের ভেতর ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন ছিল ৩ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। অক্টোবর মাসে তা বেড়ে ৩ হাজার ৪৭১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ফলে এক মাসে দেশের ভেতর ক্রেডিট কার্ড ব্যয় বেড়েছে ৭৬ কোটি টাকা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সামগ্রিকভাবে ভোক্তা ব্যয় ও আন্তর্জাতিক লেনদেনের গতিশীলতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে।
