খানপুরে হবে কনটেইনার-বাল্ক টার্মিনাল, ব্যয় ১৮৫ কোটি টাকা

খানপুরে হবে কনটেইনার-বাল্ক টার্মিনাল, ব্যয় ১৮৫ কোটি টাকা
নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই কনটেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণে ব্যয় হবে ১৮৪ কোটি ৯১ লাখ ৫৭ হাজার ৮০৯ টাকা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে এই অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জের খানপুরে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের প্যাকেজ (পূর্ত কাজ-৩) ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৭টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করে। তার মধ্যে ৫টি প্রস্তাব কারিগরিভাবে রেসপনসিভ বিবেচিত হয়।
দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান ঢাকার ওয়াহিদ কনস্ট্রাকশন লিমিটেড থেকে ১৮৪ কোটি ৯১ লাখ ৫৭ হাজার ৮০৯ টাকায় এই পূর্ত কাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
প্রথম সংশোধিত প্রকল্পটি একনেক থেকে অনুমোদিত হয় চলতি বছরের ১৮ জুন। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।
খানপুর প্রকল্পের আওতায় সিমেন্ট, সার, অন্যান্য শুকনা বাল্ক ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম ও ক্যানোপিসহ সিএফএস শেড নির্মাণ, ৬ তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন, পানি সরবরাহ ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ প্রধান বিদ্যুৎ লাইন, হাই মাস্ট টাওয়ার, সীমানা প্রাচীর ও নিরাপত্তা আলোকায়ন ব্যবস্থা, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, লাইটনিং অ্যারেস্টার, সমগ্র টার্মিনাল এলাকায় বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা (রিচ ফর্কলিফট ট্রাকসহ), আসবাবপত্র, সিসিটিভি ও সমন্বিত ভবন ব্যবস্থাপনা সিস্টেমসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সব কাজ রয়েছে।
