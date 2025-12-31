  2. অর্থনীতি

শ্রমিকদের পুষ্টি উন্নয়নে গেইন, এফবিসিসিআই ও ক্যাবের সমঝোতা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
শ্রমিকদের পুষ্টি উন্নয়নে গেইন, এফবিসিসিআই ও ক্যাবের সমঝোতা
গেইন, এফবিসিসিআই ও ক্যাবের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই/ছবি: সংগৃহীত

শ্রমিকদের পুষ্টিগত অবস্থা ও সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন), বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই) ও কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ঢাকায় এফবিসিসিআইয়ের সভাকক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। সই করেন গেইনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুদাবা খন্দকার, এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক আব্দুর রহিম খান ও ক্যাবের সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন ও তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

এ ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প খাতে কর্মরত শ্রমিকদের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যবান্ধব কর্মপরিবেশ গড়ে তোলা। সমঝোতা স্মারকের আওতায় কর্মক্ষেত্রে পুষ্টি-সংবেদনশীল উদ্যোগ, খাদ্য নিরাপত্তা, ভোক্তা ও শ্রমিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রমাণভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে যৌথভাবে কাজ করা হবে।

এ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এতে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গেইনের সিনিয়র অ্যাডভাইজার খন্দকার মোস্তান হোসেইন, প্রজেক্ট ম্যানেজার জি এম সুমন, এফবিসিসিআইয়ের হেড অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফায়ার্স মো. জাফর ইকবাল, অ্যাডভাইজার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নাঈম মো. শহিদুল্লাহ (অব.), জয়েন্ট সেক্রেটারি শামিমুল রহমান, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি জেনারেল ইফরাত আরা বেগম, ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর ভূঁইয়া প্রমুখ।

এনএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।