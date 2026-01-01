চলছে ট্র্যাভেলো লাগেজের ‘বিয়ের কার্ডেই বাজিমাত’ ক্যাম্পেইন

চলছে ট্র্যাভেলো লাগেজের ‘বিয়ের কার্ডেই বাজিমাত’ ক্যাম্পেইন
চলতি বিয়ের মৌসুমকে কেন্দ্র করে ক্রেতাদের জন্য ‘বিয়ের কার্ডেই বাজিমাত’ নামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন চালু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএলের লাগেজ ব্র্যান্ড ‘ট্র্যাভেলো’। এ ক্যাম্পেইনের আওতায় বিয়ের আনন্দ আরও রাঙিয়ে দিতে ট্র্যাভেলো লাগেজে দেওয়া হচ্ছে আকর্ষণীয় মূল্যছাড়।
মঙ্গলবার রাজধানীর বাড্ডায় আরএফএল গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে এ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল।
এ বিষয়ে আর এন পাল বলেন, ‘শীতকাল মানেই বিয়ের ব্যস্ত মৌসুম। নতুন দম্পতিদের ভ্রমণ ও জীবনযাত্রা আরও আরামদায়ক করতে মানসম্মত লাগেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাহকদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েই ট্র্যাভেলো নিয়মিত নতুন নতুন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ট্র্যাভেলো এই ক্যাম্পেইন চালু করেছে।’
আরও পড়ুন
আরএফএল চেয়ারের ‘ক্ষমতার নয়, সমতার চেয়ার’ ক্যাম্পেইন শুরু
‘বিয়ের কার্ডেই বাজিমাত’ ক্যাম্পেইনের আওতায় যে কোনো ব্যক্তি বিয়ের কার্ড প্রদর্শন করলেই ট্র্যাভেলো লাগেজ ক্রয়ে ১৫ শতাংশ মূল্যছাড় পাচ্ছেন। এ ক্যাম্পেইন চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ওয়াকার ফুটওয়্যার, বেস্ট বাই ও ডেইলি শপিং শোরুমে এ অফারের আওতায় ট্র্যাভেলো লাগেজ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি অনলাইন কেনাকাটার প্ল্যাটফর্ম অথবা ডটকমেও এ ক্যাম্পেইনের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন ক্রেতারা।
অনুষ্ঠানে আরএফএল রিটেইল চেইনের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা রাহাত জাহান শামীম, ট্র্যাভেলোর হেড অব মার্কেটিং তানভির সোহাইনসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বিএ