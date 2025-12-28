  2. অর্থনীতি

আরএফএল চেয়ারের ‘ক্ষমতার নয়, সমতার চেয়ার’ ক্যাম্পেইন শুরু

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৫৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
‘ক্ষমতার নয়, সমতার চেয়ার’ নামে একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছে আরএফএলের হাউজওয়্যার ব্র্যান্ড আরএফএল চেয়ার/ছবি সংগৃহীত

‘ক্ষমতার নয়, সমতার চেয়ার’ নামে একটি জনসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএলের হাউজওয়্যার ব্র্যান্ড আরএফএল চেয়ার।

সম্প্রতি রাজধানীর বাড্ডায় আরএফএল গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে এ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল।

অনুষ্ঠানে আর এন পাল বলেন, ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতিতে চেয়ার দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কোনো অনুষ্ঠানে বড় নেতা, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জন্য থাকে বিশাল কাঠের, সিংহাসনসদৃশ চেয়ার, আর সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ থাকে প্লাস্টিকের চেয়ার বা বেঞ্চ। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আরএফএল জানাতে চায় চেয়ার বসার জায়গা, ক্ষমতার মাপকাঠি নয়। আরএফএল চেয়ারে যেমন বসতে পারেন একজন সাধারণ ভোটার, তেমনি বসতে পারেন একজন জনপ্রতিনিধিও। এখানে ছোটবড়, নেতা-নাগরিকের কোনো ভেদাভেদ নেই। সমতার এই বার্তাই আরএফএল চেয়ার সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায়।’

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তৌকিরুল ইসলাম বলেন, ‘এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আরএফএল কোনো রাজনৈতিক অবস্থান নিচ্ছে না। আমরা একটি সামাজিক অভ্যাসকে প্রশ্ন করছি মাত্র। জনপ্রতিনিধি আর সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি হয়েছে, অন্তত ভাবনার জায়গায় সেটি কমিয়ে আনাই এই ক্যাম্পেইনের উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্বাস, ক্ষমতা কোনো চেয়ারের প্রকারভেদে নয় বরং মানুষের আচরণ, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধেই তার প্রকাশ। আরএফএল চেয়ার সেই সমতার ভাবনাকেই তুলে ধরছে।’

আরএফএল হাউজওয়্যারের হেড অব মার্কেটিং ইশফাকুল হক ও ব্র্যান্ড ম্যানেজার তন্ময় দেবসহ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

