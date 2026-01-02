  2. অর্থনীতি

সিবিএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইউপি সেবা শতভাগ অনলাইন করলো এনবিআর

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনবিআর কার্যালয়/ফাইল ছবি

কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিবিএমএস) সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউপি সংক্রান্ত সেবা কার্যক্রম শতভাগ অনলাইনে নিয়ে এসেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এর ফলে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সংশ্লিষ্ট ইউপি ইস্যু প্রক্রিয়ায় কাগজে আবেদন ও অনুমোদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হলো।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ জানান, এদিন থেকে ইউপি ইস্যু সংক্রান্ত সব ধরনের সেবা নেওয়া ও দেওয়া বাধ্যতামূলকভাবে সিবিএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এনবিআরের অধীন তিনটি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের মাধ্যমে বর্তমানে সব ইউপি অনলাইনে ইস্যু করা হচ্ছে।

ইউটিলাইজেশন পারমিশন হলো রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য একটি কাস্টমস নথি, যা আমদানি করা কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির অনুমতি দেয়। বিশেষ করে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলো এটি ব্যবহার করে।

ইউপি কাঁচামাল আমদানি ও ব্যবহারের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ বা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ থেকে পেতে হয়। এটি মূলত কাঁচামালের পরিমাণ, মূল্য ও এইচএস কোড উল্লেখ করে একটি নির্দিষ্ট রপ্তানি অর্ডারের বিপরীতে দেওয়া হয়। আগে ইউপি কাগজে করা হলেও ১ জানুয়ারি থেকে তা অনলাইনে করা হচ্ছে।

এনবিআর জানায়, বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক ও ডিজিটাল সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে গত বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সিবিএমএস নামক স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার চালু করা হয়। এর মাধ্যমে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানির জন্য শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে অনলাইনে ইউপি নিতে পারছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, অনলাইনে ইউপি ইস্যু কার্যক্রম চালু হওয়ায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আর কাগজভিত্তিক আবেদন দাখিল কিংবা সরাসরি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটে উপস্থিত হতে হচ্ছে না। ফলে সময়, খরচ ও প্রশাসনিক জটিলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সিবিএমএস একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার সিস্টেম, যার মাধ্যমে ইউপি সংক্রান্ত আবেদন নেওয়া, যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে অনলাইনভিত্তিতে সম্পন্ন হচ্ছে। এর ফলে সেবাদানে গতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে এবং ব্যক্তিনির্ভর হস্তক্ষেপ কমে আসবে।

এনবিআর জানায়, এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে ইউপি সংক্রান্ত সেবা আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে; বন্ড কমিশনারেটে ম্যানুয়ালি নথি জমা দেওয়ার জটিলতা দূর হবে; আবেদন প্রক্রিয়া সহজ, ব্যয় সাশ্রয়ী ও ব্যবসাবান্ধব হবে; কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনায় তথ্য সংরক্ষণ, নজরদারি ও অডিট কার্যক্রম আরও কার্যকর হবে এবং বন্ড সংক্রান্ত মামলা ও বিরোধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

এছাড়া, এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে ইউপি সেবা চালুর ফলে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধাভোগী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পখাত আরও বেশি সুবিধা লাভ করবে। ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য গতিশীল এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ আরও শক্তিশালী হবে।

