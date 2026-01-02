  2. অর্থনীতি

খালেদা জিয়ার সমাধিতে বিজিএমইএ পরিচালনা পর্ষদের শ্রদ্ধা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
খালেদা জিয়ার সমাধিতে বিজিএমইএ পরিচালনা পর্ষদের শ্রদ্ধা নিবেদন/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পরিচালনা পর্ষদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সকালে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খানের নেতৃত্বে পর্ষদের সদস্যরা রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসনের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা জানানো শেষে তারা মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করেন।

মোনাজাত শেষে বিজিএমইএ নেতারা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদের সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান, সহ-সভাপতি ভিদিয়া অমৃত খান ও মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী এবং পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, ফয়সাল সামাদ, নাফিস-উদ-দৌলা, মজুমদার আরিফুর রহমান, কাজী মিজানুর রহমান, ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী ও সাকিফ আহমেদ সালাম।

জিয়ারত শেষে বিজিএমইএ সভাপতি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন গণতন্ত্রের আপসহীন নেত্রী এবং দেশের পোশাক শিল্পের প্রসারে তার অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় শোকের এই সময়ে আমরা তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন।’

