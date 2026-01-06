১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দুই ভাগ হবে এনবিআর: অর্থ উপদেষ্টা

১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দুই ভাগ হবে এনবিআর: অর্থ উপদেষ্টা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিলুপ্ত করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামের যে দুটি বিভাগ করা হয়েছে, তা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
অর্থ উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করা হয় যে, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এনবিআর দুই ভাগ করার কথা ছিল। কিন্তু সেটি তো হয়নি। তা করতে না পারার কারণ কী? উত্তরে তিনি বলেন, ‘হলো না। আপনি দেখেন ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের মধ্যে হয় কি না।’
ওইদিন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে এবং এর মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা নেবে।
তাহলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই এনবিআরকে দুই ভাগ করা কার্যকর হবে? এমন পাল্টা প্রশ্ন করা হলে উপদেষ্টা বলেন, ‘হ্যাঁ, সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন। ছোটখাটো একটা জিনিস আছে, হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেই এটা হবে।’
গত বছরের ১২ মে এনবিআর বিলুপ্ত করে ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করে সরকার। এর প্রতিবাদে পরদিন থেকে আন্দোলনে নামেন এ সংস্থার কর্মীরা। অবস্থান ধর্মঘট, কলমবিরতিসহ নানা কর্মসূচি পালন করেন তারা।
তাদের দাবি ছিল, এনবিআরের শীর্ষ পদে প্রশাসন ক্যাডার থেকে আসা সচিবদের যেন না বসানো হয়। এর পরিবর্তে বিসিএস (কর) ও বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারের অভিজ্ঞদেরই যেন নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের দাবির মুখে অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন থেকে সরে আসে সরকার। তখন সরকারের তরফে সংশোধনের কথা বলা হয়।
এছাড়া, এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং যুক্ত থাকায় শতাধিক কর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। কারও কারও বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অনেক কর্মকর্তাকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়।
অন্যদিকে, রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগের শীর্ষ পদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব দেওয়ার বিধান রেখে পরে অধ্যাদেশ সংশোধন করা হয়। ‘রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ এর সংশোধনে ১১টি পরিবর্তন আনা হয়।
