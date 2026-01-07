চট্টগ্রামে শিল্পপতির বাড়িতে গুলি, বিজিএমইএ-লোয়াবের উদ্বেগ

চট্টগ্রামে শিল্পপতির বাড়িতে গুলি, বিজিএমইএ-লোয়াবের উদ্বেগ
চাঁদার দাবিতে চট্টগ্রামে শিল্পপতি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুজিবুর রহমানের বাড়িতে গুলি ছোড়া ও সশস্ত্র হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও এলপিজি অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (লোয়াব)।
ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নগর পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার এবং সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে চিঠি দিয়েছে বিজিএমইএ ও লোয়াব।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) লোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ আমিরুল হক এবং গত ৩ জানুয়ারি বিজিএমইএ প্রথম সহ-সভাপতি সেলিম রহমান পৃথক চিঠিগুলো দেন।
বিজিএমইএ’র প্রথম সহ-সভাপতি সেলিম রহমান চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) কমান্ডার, চট্টগ্রাম বিভাগের জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) পরিচালক ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবরে চিঠি দিয়েছেন।
চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, দেশের স্বনামধন্য রপ্তানিকারক ও তৈরি পোশাক শিল্পের অন্যতম উদ্যোক্ত, স্মার্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমানের বাড়িতে হামলার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়। এই ব্যবসায়ী তৈরি পোশাক, আইসিডি, এলপি গ্যাস, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ও মিডিয়া খাতসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।
এমন একজন ব্যবসায়ীর বাসভবনে এ ধরনের হামলা সার্বিকভাবে ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে গভীর উদ্বেগ, নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। যা শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা, ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা জোরদারসহ এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়।
বুধবার মহাপুলিশ পরিদর্শক বরাবরে পাঠানো চিঠিতে লোয়াব প্রেসিডেন্ট আমিরুল হক বলেন, স্মার্ট গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিও চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমানের নগরীর সিরাজউদ্দৌল্লা রোডস্থ বাড়িতে চাঁদাবাজির জন্য একটি সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। যা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। মোস্তাফিজুর রহমান দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। তিনি দেশের তৈরি পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প, গ্যাস (এলপিজি), ক্যামিকেল ইন্ডাস্ট্রি এবং মিডিয়া খাতে উল্লেখযোগ্য ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। তার এবং তার পরিবারের ওপর এমন ন্যক্কারজনক হামলা কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপারের বিষয় নয় বরং সার্বিকভাবে শিল্প বাণিজ্যের পরিবেশ এবং বিনিয়োগ নিরাপত্তার জন্যও বড় হুমকি। এ ধরনের ঘটনা অব্যাহত থাকলে ব্যবসায়ী সমাজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে এবং দেশের বিনিয়োগ, উৎপাদন ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
গত ২ জানুয়ারি নগরীর চকবাজার থানার চন্দনপুরা এলাকার স্মার্ট গ্রুপ চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুজিবুর রহমানের বাড়িতে হামলা চালায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। ওই সময় হামলাকারীদের গুলি শিল্পপতির বাড়ির জানালায় বিদ্ধ হয়। এতে করে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।
এর আগে পুলিশের তালিকাভুক্ত এক সন্ত্রাসীর নামে স্মার্ট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুজিবুর রহমানের মোবাইলে ফোন করে বড় অংকের চাঁদা দাবি করা হয়। তবে এ ঘটনার ৫ দিন পেরিয়ে গেলেও হামলায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে নগর পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) মো. আলমগীর হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমানের বাড়িতে পুলিশি পাহারা বসানো হয়েছে। এটি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানান তিনি।
