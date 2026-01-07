শক্তিশালী কৃষি উৎপাদনে অর্থনীতিতে সম্প্রসারণ অব্যাহত
শক্তিশালী কৃষি উৎপাদনের ওপর ভর করে দেশের অর্থনীতিতে সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। আসন্ন নির্বাচন-পরবর্তী মাসগুলোতেও এ ধারা বজায় থাকার ইঙ্গিত মিলেছে।
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ (পিইবি) যৌথভাবে প্রকাশিত সর্বশেষ পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের সামগ্রিক পিএমআই স্কোর নভেম্বরের তুলনায় ০.২ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪.২-এ, যা অর্থনীতিতে সামান্য দ্রুততর সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়। কৃষি, উৎপাদন ও সেবা খাতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিই এই উন্নতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, কৃষি খাত টানা চতুর্থ মাসের মতো সম্প্রসারণ রেকর্ড করেছে এবং এ মাসে প্রবৃদ্ধির গতি আরও জোরদার হয়েছে। নতুন ব্যবসা, উৎপাদন কার্যক্রম, কর্মসংস্থান এবং ইনপুট খরচ সূচকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
উৎপাদন খাত টানা ১৬তম মাসে সম্প্রসারণে থাকলেও প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা মন্থর হয়েছে। নতুন কার্যাদেশ ও রপ্তানি কার্যক্রম সম্প্রসারণে থাকলেও নির্মাণ খাত তিন মাসের সম্প্রসারণের পর আবারও সামান্য সংকোচনের মুখে পড়েছে। ফলে নির্মাণ খাত ছাড়া দেশের প্রায় সব প্রধান খাতেই সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।
সেবা খাতও টানা ১৫তম মাসে সম্প্রসারণ ধরে রেখেছে, যেখানে কর্মসংস্থান ও ব্যয় সূচকে উন্নতি দেখা গেলেও নতুন ব্যবসা ও কার্যক্রমে কিছুটা দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে।
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মৌসুমি চাহিদা হ্রাস এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বর্তমান সময়ে ব্যবসায়িক মনোভাব কিছুটা চাপে থাকলেও, ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচক অর্থনীতির সব প্রধান খাতেই সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এতে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা জোরালো হচ্ছে।
পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. এম মাসরুর রিয়াজ বলেন, ‘সর্বশেষ পিএমআই সূচক অনুযায়ী, শক্তিশালী কৃষি খাতের অবদানের ফলে অর্থনীতিতে সামান্য সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা গেছে। যদিও উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধির গতি কমেছে এবং নির্মাণ খাত আবার সংকোচনে ফিরেছে, তবুও ভবিষ্যৎ ব্যবসা সূচক সব খাতেই সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে টেকসই আশাবাদ ও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির বার্তা দেয়।’
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কৃষি উৎপাদনের এই গতি বজায় থাকলে এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে আগামী মাসগুলোতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ আরও দৃশ্যমান হতে পারে।
আইএইচও/বিএ/এএসএম