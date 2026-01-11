  2. অর্থনীতি

বগুড়ায় প্রবীণদের মাঝে ভিশন ইলেকট্রনিকসের ওয়াকিং স্টিক বিতরণ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
সম্প্রতি প্রবীণদের মাঝে ওয়াকিং স্টিক বিতরণ করে ভিশন ইলেকট্রনিকস

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বগুড়ায় প্রবীণদের মাঝে ওয়াকিং স্টিক বিতরণ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএলের ইলেকট্রনিকস পণ্যের জনপ্রিয় ব্র্যান্ড ‘ভিশন’।

সম্প্রতি বগুড়ায় স্থানীয় এনজিও টিএমএসএসের সহযোগিতায় প্রবীণদের মাঝে ওয়াকিং স্টিক প্রদান করেন আরএফএল ইলেকট্রনিকসের (টিভি ও আইটি প্রোডাক্ট) প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা ফরহাদ হাসান মামনুন।

ফরহাদ হাসান মামনুন বলেন, প্রবীণরা আমাদের সমাজের অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধের ধারক। তাদের চলাচল সহজ ও নিরাপদ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ভিশন ইলেকট্রনিকস বিশ্বাস করে, ব্যবসার পাশাপাশি সমাজের প্রতিও সমান দায়িত্ব রয়েছে। প্রবীণদের প্রতি সম্মান ও দায়বদ্ধতা থেকেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতেও ভিশন ইলেকট্রনিকস এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। একসঙ্গে আমরা একটি উন্নত, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চাই, যেখানে ব্যবসা ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

অনুষ্ঠানে টিএমএসএসের প্রতিনিধিরা ভিশন ইলেকট্রনিকসের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এ ধরনের সহায়তা প্রবীণদের দৈনন্দিন জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

টিএমএসএসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৈয়দা রাকিবা সুলতানা, আরএফএল ইলেকট্রনিকসের হেড অব অপারেশন (রাইস কুকার) নূর মোহাম্মদ মামুন, ব্র্যান্ড ম্যানেজার রেজওয়ানুল হকসহ কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

