বিজিবিএ’র নির্বাচনে ভিশনারী অ্যালায়েন্সের নিরঙ্কুশ জয়

বিজিবিএ’র নির্বাচনে ভিশনারী অ্যালায়েন্সের নিরঙ্কুশ জয়
বাংলাদেশ গার্মেন্ট অ্যান্ড বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিবিএ) দ্বিবার্ষিক কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২০২৬-২০২৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর উত্তরা ক্লাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। রাতে ঘোষিত ফলে দেখা যায়, নির্বাচনে ভিশনারী অ্যালায়েন্স প্যানেল নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। দুই বছর মেয়াদি এই নির্বাচনে মোট ২৮ জন প্রার্থী দুটি প্যানেল থেকে ২১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
সরকারের বস্ত্র মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিকেএমইএ, বিজিএমইএ, বিজিএপিএমইএ, বাফা, এওএবিসহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতাদের সমন্বয়ে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি পর্যবেক্ষক টিম নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে।
রাত ৭টা ১৫ মিনিটে প্রাথমিক নির্বাচনি ফল ঘোষণা করা হয়। ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম। এতে সবগুলো পদে ভিশনারী অ্যালায়েন্স জয় পেয়েছে।
প্রেসিডেন্ট পদে ভিশনারী অ্যালায়েন্সের আবদুল হামিদ পিন্টু ৪০৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেড ফোরামের মফিজউল্লাহ পেয়েছেন ৮৪ ভোট। সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ভিশনারী অ্যালায়েন্সের মোহাম্মদ জাকির হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন।
ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন ভিশনারী অ্যালায়েন্সের এ কে এম সাইফুর রহমান। তিনি পেয়েছেন ৪৭০ ভোট।
ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আরও নির্বাচিত হয়েছেন-রোমান মিয়া ৪৫৩ ভোট, এমদাদুল হক মিয়াজী ৪৪১ ভোট, ফজলুল হক ৪৬৪ ভোট, ইনামুল কবির ৪৪২ ভোট, আশিকুর রহমান ৪৩৪ ভোট, আব্দুল্লাহ আল-মামুন ৪৫৪ ভোট। তাদের সবাই ভিশনারী অ্যালায়েন্সের প্রার্থী ছিলেন।
ডিরেক্টর পদে কামরুল হাসান, মোকাদ্দেশ হোসেন চৌধুরী, আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, আবুল হোসাইন, এনায়েত হোসেন, রেজাওয়ানুল হক সিরাজী, আবুল হাসনাৎ মোহাম্মদ সালে উজ জামান, আ হ ম কামরুজ্জামান চৌধুরী, ইসরাত জাহান, শাহীনুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান ও শাহাদাত খন্দকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। তারা সবাই ভিশনারী অ্যালায়েন্সের প্রার্থী ছিলেন।
