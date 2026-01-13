ঢাকায় শুরু হচ্ছে ৪ দিনব্যাপী ডেনিম শো

ঢাকায় শুরু হচ্ছে ৪ দিনব্যাপী ডেনিম শো
ঢাকায় হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো এবং ডেনিম শো-২০২৬। চারদিনের এই মেলা আগামী ২৮ জানুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) শুরু হবে। শেষ হবে ৩১ জানুয়ারি। ২৫০টির বেশি বুথ নিয়ে ১৫টিরও অধিক দেশের প্রায় ২৩০টি কোম্পানি এই মেলায় অংশ নিচ্ছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে মেলা আয়োজনের এ তথ্য জানানো হয়। কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ) এবং দ্যা সাব-কাউন্সিল অব টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, চায়না কাউন্সিল ফর দ্যা প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি টেক্স চায়না) যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করেছে।
আয়োজকরা জানান, ২৪ বছরের ধারাবাহিকতায় আগামী ২৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি চার দিনব্যাপী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) ঢাকায় একযোগে শুরু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ২৫তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো ২০২৬ - উইনটার এডিশন এবং ৮ম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ডেনিম শো ২০২৬।
আয়োজকরা জানান, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুতা, ফ্যাব্রিক, ট্রিমস এবং আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামকেন্দ্রিক অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত ও শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ২৫তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন অ্যান্ড ফেব্রিক শো ২০২৬ - উইনটার এডিশন। একইসঙ্গে, বিশ্বব্যাপী ডেনিম, জিন্স ও আনুষাঙ্গিক নির্মাতাদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের সামগ্রিক ডেনিম ও পোশাক শিল্পের ওপর গুরুত্বারোপ করে অনুষ্ঠিত হবে ৮ম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ডেনিম শো-২০২৬। এ প্রদর্শনীসমূহ সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ আয়োজিত বিশ্বব্যাপী বহুল প্রশংসিত ও তিনটি মহাদেশজুড়ে বিস্তৃত টেক্সটাইল সিরিজ অফ এক্সিবিশনের একটি অংশ; যা প্রতি বছর বাংলাদেশ, ব্রাজিল, মরক্কো, থাইল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হয়। টেক্সটাইল সিরিজ অফ এক্সিবিশন্স এরইমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পের অগ্রগতিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে।
সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সেমস-গ্লোবাল, ইউএসএ অ্যান্ড এশিয়া প্যাসিফিক এর প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন ইসলাম। সিসিপিআইটি টেক্স এর সেক্রেটারি জেনারেল চেন বো, চীনের বেইজিং থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন। ভিডিও কনফারেন্সে আরও উপস্থিত ছিলেন সেমস-গ্লোবালের সিইও এস. এস. সারওয়ার।
এছাড়া, সংবাদ সম্মেলনে সেমস-গ্লোবালের নির্বাহী পরিচালক তানভীর কামরুল ইসলাম এবং সেমস-গ্লোবালের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ম্যানেজার শরিফুল হক উপস্থিত ছিলেন।
