হজ ব্যয় কমানোসহ নিত্যপণ্যে বড় কর ছাড়
বৃহত্তর জনস্বার্থ বিবেচনায় হজ পালনে ব্যয় হ্রাস, পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় সহনীয় রাখতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদারের গণমাধ্যমে পাঠানো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যক্রম থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
হজযাত্রীদের টিকিটে আবগারি শুল্ক অব্যাহতি
হজ ব্যয় হ্রাস এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের হজ পালনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে ২০২৫ ও ২০২৬ সালের হজযাত্রীদের বিমান টিকিটের ওপর প্রযোজ্য আবগারি শুল্ক সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগ হজ পালনের সামগ্রিক ব্যয় কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
মেট্রোরেলে ভ্যাট অব্যাহতি ২০২৬ পর্যন্ত
জনগুরুত্ব বিবেচনায় এবং পরিবেশবান্ধব, আধুনিক ও দূষণমুক্ত গণপরিবহন হিসেবে মেট্রোরেলকে আরও জনপ্রিয় করতে মেট্রোরেল সেবার ওপর আরোপিত ভ্যাট ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এতে নগরবাসীর যাতায়াত ব্যয় কমবে এবং গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহ বাড়বে।
রমজান সামনে রেখে খেজুর ও নিত্যপণ্যে বড় কর ছাড়
ধর্মপ্রাণ জনগণের অনুভূতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং রমজানে খেজুরের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে খেজুর আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৪০ শতাংশ এবং অগ্রিম আয়কর ৫০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে।
এছাড়া দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে চাল, আলু, পেঁয়াজ, চিনি, ডিম, তাজা ফল, ভোজ্যতেল, ক্যানোলা তেল ও কীটনাশকের ওপর আয়কর, ভ্যাট, আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও রেগুলেটরি শুল্ক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
শুল্কমুক্ত গাড়ি সরকারের কাছে হস্তান্তর
জাতীয় সংসদের কয়েকজন সদস্যের শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা ৩১টি গাড়ি নির্ধারিত সময়ে খালাস না করায় এবং নিলামে যৌক্তিক মূল্য না পাওয়ায় জনস্বার্থে সেগুলো সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
যাত্রীবান্ধব ব্যাগেজ রুলস কার্যকর
ব্যাগেজ রুলস আরও কার্যকর ও যাত্রীবান্ধব করতে এনবিআর ‘অপ্রফেশনাল যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালা, ২০২৫’ জারি করেছে। নতুন বিধিমালায় একজন যাত্রী প্রতি বছরে একবার শুল্ক পরিশোধ ছাড়াই একটি নতুন মোবাইল ফোন আনতে পারবেন।
বিশেষ সুবিধা হিসেবে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) কর্তৃক ইস্যুকৃত কার্ডধারী এবং ন্যূনতম ছয় মাস বিদেশে অবস্থান করা প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুল্ক-কর পরিশোধ ছাড়াই বছরে দুটি নতুন মোবাইল ফোন আনতে পারবেন।
মোবাইল ফোনে বড় শুল্ক হ্রাস
সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে মোবাইল ফোনের দাম রাখতে মোবাইল ফোন আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোন আমদানিতে প্রযোজ্য মোট আমদানি শুল্ক প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
একই সঙ্গে দেশীয় মোবাইল ফোন সংযোজন শিল্পকে সুরক্ষা দিতে সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঁচামাল আমদানিতে কাস্টমস ডিউটি ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এতে এসব উপকরণ আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক ৫০ শতাংশ কমেছে।
বাজারে মোবাইল ফোনের দাম কমার আশা
মোবাইল আমদানি ও দেশীয় উৎপাদন, উভয় ক্ষেত্রেই শুল্ক কমানোর ফলে বাজারে মোবাইল ফোনের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্টরা। এতে ভোক্তাদের পাশাপাশি দেশীয় শিল্পও উপকৃত হবে।
