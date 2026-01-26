আমেরিকায় দর্শকের ভালোবাসায় সিক্ত সাইমন-নীলার ‘সাইলেন্স’

আমেরিকায় দর্শকের ভালোবাসায় সিক্ত সাইমন-নীলার ‘সাইলেন্স’
প্রথমবার সিনেমা পরিচালনা করেছেন সুরকার ও সংগীত পরিচালক ইমন সাহা। গেল ৭ নভেম্বর দেশের বড় বড় সিনেমা হলগুলোতে মুক্তি পায় তার নির্মিত মিউজিক্যাল ফিল্ম ‘সাইলেন্স: আ মিউজিক্যাল জার্নি’। দেশের পর ছবিটি এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মুক্তি পেয়েছে।
গতকাল ২৫ জানুয়ারি ফ্লোরিডার ৭৩৮০ লেক ওর্থ রোডের মুভিস অব লেক ওর্থ থিয়েটারে দেখা যাচ্ছে ‘সাইলেন্স’। সেখানে দর্শকের ভালোবাসা পাচ্ছে সিনেমাটি।
ছবিটি যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তির ব্যবস্থা করায় পরিচালক ইমন সাহাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নায়ক সাইমন সাদিক ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমেরিকার সিনেমা হলে নিজের সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে। এটা অবশ্যই আনন্দের।’
‘সাইলেন্স’ গ্রামের বাউল পরিবারের এক মেয়ের সংগীত যাত্রার গল্প নিয়ে তৈরি। সিনেমায় দেখা যাবে কিভাবে গ্রামের গান থেকে শহরের জৌলুস, যশ ও জনপ্রিয়তার আকর্ষণে মেয়েটি নিজের গানের সত্তা হারিয়ে ফেলে।
ইমন সাহা বলেন, ‘জাগতিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে সিনেমায়। মেয়েটি যখন গ্রাম থেকে শহরে আসে, তখন তার জীবনের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা দর্শক দেখতে পাবেন।’
সাইমন সাদিক ও নীলাঞ্জনা নীলা ছাড়াও সিনেমায় অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, আজাদ আবুল কালামসহ অনেকে।
