বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা হতে পারবেন অবসরপ্রাপ্ত উপসচিবরাও
বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা হিসেবে এখন থেকে নিয়োগের সুযোগ পাবেন অবসরপ্রাপ্ত উপসচিব পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারাও। এ বিষয়ে নতুন প্রবিধান জারি করেছে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)।
সম্প্রতি আইডিআরএ চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম স্বাক্ষরিত এই প্রবিধানমালা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে উপদেষ্টাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সসীমা ও নিয়োগ পদ্ধতির বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
‘বীমাকারীর উপদেষ্টা নিয়োগ (যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা) প্রবিধানমালা, ২০২৬’ অনুযায়ী, দেশের বিমা খাতের উন্নয়নে সরকারি নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনস্থ সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় বিমা বিষয়ে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসহ সরকারি অবসরপ্রাপ্ত অন্যূন উপসচিব বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা হতে পারবেন।
প্রবিধানে বলা হয়েছে, বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা নিয়োগে অবশ্যই আইডিআরএর পূর্বানুমোদন নিতে হবে। উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
নতুন বিধিমালায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে অন্তত তিন বছরের অভিজ্ঞতা, অথবা অ্যাকচুয়ারিয়াল, চার্টার্ড ইনস্যুরেন্স, হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক খাতের স্বীকৃত দেশি-বিদেশি পেশাগত সনদসহ নির্ধারিত অভিজ্ঞতা থাকলেও উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পাওয়া যাবে।
তবে উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক, ঋণখেলাপি, দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি কিংবা মানি লন্ডারিং ও আর্থিক অপরাধে চার্জশিটভুক্ত কেউ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগযোগ্য হবেন না বলে প্রবিধানে স্পষ্ট করা হয়েছে।
প্রবিধান অনুযায়ী, একজন উপদেষ্টাকে সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যাবে। পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ এবং আইডিআরএর অনুমোদন সাপেক্ষে একজন উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ৭৬ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
উপদেষ্টার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত
প্রবিধানে বলা হয়েছে, বিমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে কেউ উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগযোগ্য হবেন। এছাড়া অ্যাকচুয়ারিয়াল, চার্টার্ড ইনস্যুরেন্স, হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক খাতের স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পেশাগত সনদধারীদের জন্যও অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
অ্যাকচুয়ারিয়াল ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃত ইনস্টিটিউটের ফেলো বা অ্যাসোসিয়েট, চার্টার্ড ইনস্যুরেন্স ইনস্টিটিউট (যুক্তরাজ্য), লাইফ ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (যুক্তরাষ্ট্র) কিংবা বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাকাডেমির (এবিআইএ) সনদধারীরা নির্ধারিত অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে উপদেষ্টা হতে পারবেন।
এ ছাড়া আইসিএবি, এসিসিএ, আইসিএমএবি, সিএফএ বা সিপিএ সনদধারীদের জন্যও উপদেষ্টা নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্স বা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের অধ্যাপক পদে চাকরির অভিজ্ঞতাসহ ১২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা হওয়া যাবে। এছাড়া, কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ বিমা কোম্পানির সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পদে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা হওয়া যাবে।
কারা উপদেষ্টা হতে পারবেন না
প্রবিধানে উপদেষ্টা নিয়োগে অযোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্য যদি সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানির উদ্যোক্তা, শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হন, তাহলে তিনি উপদেষ্টা হতে পারবেন না।
এছাড়া ঋণখেলাপি, দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি, নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি, মানি লন্ডারিং বা আর্থিক অপরাধে চার্জশিটভুক্ত ব্যক্তি বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা হতে পারবেন না।
ব্যাংক, বিমা বা ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালকও উপদেষ্টা হিসেবে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশের নাগরিক বা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হলেও বিমা কোম্পানির উপদেষ্টা হওয়া যাবে না।
নিয়োগ ও পুনঃনিয়োগের পদ্ধতি
উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত ও অভিজ্ঞতার সনদ, বোর্ডের সিদ্ধান্ত, খসড়া চুক্তিপত্রসহ মোট আট ধরনের নথি কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৪৫ দিন আগে আবেদন করতে হবে। কর্তৃপক্ষ আবেদন পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে নিয়োগ বা পুনঃনিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে বলে প্রবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে।
মেয়াদ ও পারিশ্রমিক
প্রবিধান অনুযায়ী, একজন উপদেষ্টাকে সর্বোচ্চ তিন বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যাবে। পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে উপদেষ্টা সর্বোচ্চ ৭৬ বছর বয়স পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
উপদেষ্টার পদ বিমা কোম্পানির স্থায়ী জনবল কাঠামোর অংশ হবে না। পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুবিধা পরিচালনা পর্ষদ নির্ধারণ করবে, তবে তা সংশ্লিষ্ট বিমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার বেতন-ভাতার চেয়ে বেশি হতে পারবে না।
এমএএস/কেএইচকে