বেপজা অঞ্চলে ৮০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠান

বেপজা অঞ্চলে ৮০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠান
চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিষ্ঠান পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডি লিমিটেড। এ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার ৯৬০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টির আশা করা হচ্ছে। হ্যান্ডব্যাগ, ব্যাকপ্যাক, লাগেজসহ নিট এবং ওভেন গার্মেন্টস পণ্য উৎপাদন করবে প্রতিষ্ঠানটি।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকায় বেপজা কমপ্লেক্সে দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠান পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডি লিমিটেডের সঙ্গে লিজ চুক্তি সই হয়। চুক্তিতে বেপজার পক্ষে সই করেন নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন, এবং পার্ক হ্যান্ডব্যাগের পক্ষে সই করেন চেয়ারম্যান মি. বোমজুন পার্ক। অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, এনডিসি উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তি অনুযায়ী, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫৭ হাজার ৬০০ বর্গমিটার জমিতে একটি আধুনিক কারখানা স্থাপন করবে পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডি লিমিটেড। কারখানায় হ্যান্ডব্যাগ, ব্যাকপ্যাক ও লাগেজের পাশাপাশি নিট ও ওভেন গার্মেন্টস পণ্য যেমন পোলো শার্ট, টি-শার্ট, প্যাডেড ও ডাউন জ্যাকেট, ট্রাউজার, স্পোর্টসওয়্যার এবং আন্ডারগার্মেন্টস উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হলে বহু স্থানীয় কর্মী শিল্পখাতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন, যা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
উৎপাদিত পণ্যগুলো যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হবে, যা দেশের রপ্তানি আয় বাড়াতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
অনুষ্ঠানে দক্ষিণ কোরীয় বিনিয়োগকারীকে স্বাগত জানিয়ে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, বিনিয়োগকারীদের জন্য ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও সহায়তা প্রদানে বেপজা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডি লিমিটেডের চেয়ারম্যানকে বেপজার অধীন ইপিজেড ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে আরও দক্ষিণ কোরীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আগ্রহী করে তুলতে আহ্বান জানান।
তিনি আরও বলেন, বিনিয়োগকারীদের উন্নত ও দ্রুত সেবা দিতে বেপজা ধারাবাহিকভাবে সেবা ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, অটোমেশন এবং ডিজিটাল সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করছে। ‘আমাদের প্রতিনিয়ত আগের চেয়ে ভালো করতে হবে’— এ অঙ্গীকারের মধ্যদিয়ে বেপজার প্রতিযোগিতামূলক ও বিনিয়োগবান্ধব অবস্থান ধরে রাখার দৃঢ় সংকল্পের কথা তিনি তুলে ধরেন।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে মি. বোমজুন পার্ক বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠান কোচ এবং কেট স্পেডের মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের জন্য ব্যাগ উৎপাদন করবে। তিনি বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় ও প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বেপজার দ্রুত, সহজ ও বিনিয়োগবান্ধব সেবার প্রশংসা করেন।
অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আব্দুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজসহ বেপজার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পার্ক হ্যান্ডব্যাগ বিডি লিমিটেডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
