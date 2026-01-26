জাগরণী পদযাত্রায় মামুনুল হক, দ্বিতীয় দিনে একাধিক পথসভা

জাগরণী পদযাত্রায় মামুনুল হক, দ্বিতীয় দিনে একাধিক পথসভা
ঢাকা-১৩ আসনে নির্বাচনি প্রচারণা জোরদারে রিকশা প্রতীক নিয়ে জাগরণী পদযাত্রায় নেমেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মো. মামুনুল হক। প্রচারণায় দ্বিতীয় দিনের মতো বিভিন্ন জয়গায় একাধিক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন তিনি।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীর মোহাম্মদপুর বিআরটিসি বাসস্ট্যান্ড থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে বসিলা, মেট্রো হাউজিং, ধানমন্ডি, ওয়েস্ট ধানমন্ডি, বসিলা সিটি ডেভেলপার্স, বসিলা গার্ডেন সিটি, নবীনগর হাউজিং, চন্দ্রিমা উদ্যান ও সাতমসজিদ হাউজিং ঘুরে ঢাকা উদ্যানে এসে কর্মসূচি শেষ হয়।
পথসভায় মামুনুল হক বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বলতে চাই—শহীদদের প্রতি যদি ন্যূনতম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তবে মন থেকে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে থাকুন। ওপরে ওপরে ‘হ্যাঁ’ ভোটের কথা বলবেন, আর ভেতরে ভেতরে ‘না’ ভোটের প্রচার করবেন—এ ধরনের মুনাফিকির রাজনীতি আর চলবে না।
দখল-বাণিজ্য নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, সরকারি খাসজমি দখল করে ভূমিদস্যুরা ভোগ করবে, আর আমাদের আগামী প্রজন্মের সন্তানরা খেলার মাঠ পাবে না—এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ইনশাল্লাহ, এই দখল বাণিজ্য চলতে দেওয়া হবে না।
রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আপনারা আপনাদের দলগুলো রিফরমেশন করুন। যারা মানুষকে ভয় দেখিয়ে ও জিম্মি করে রাজনীতি করে—সেসব চাঁদাবাজ ও মাস্তানদের বাদ দিয়ে শিক্ষিত, ভদ্র ও নীতিবান মানুষদের নেতৃত্বে নিয়ে আসুন। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে—এই দেশে আর গুন্ডামির রাজনীতি চলবে না।
