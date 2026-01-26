প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় আওয়ামী লীগ কর্মী

প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় আওয়ামী লীগ কর্মী
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজা ও দাফনে অংশ নিয়েছে আওয়ামী লীগ কর্মী আরিফ মাহমুদ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল তাকে নিজ বাড়ি ফতুল্লার কোতালেরবাগ এলাকায় নিয়ে আসেন। আরিফ মাহমুদ কোতালেরবাগ এলাকার মৃত আব্দুর রব ও আমেনা বেগমের ছেলে।
এর আগে সকাল সাড়ে ৮টায় তার মা আমেনা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়লে শহরের খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর পরিবারের আবেদনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরিফ মাহমুদকে ৪ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেয়।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, আরিফ মাহমুদ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার মামলায় প্রায় দুই মাস আগে গ্রেফতার হয়ে নারায়ণগঞ্জ কারাগারে বন্দি রয়েছেন। তার মায়ের জানাজা ও দাফন শেষে তাকে কারাগারে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/এমএস