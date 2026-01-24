বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হারানোর শীর্ষে রিজেন্ট টেক্সটাইল

বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হারানোর শীর্ষে রিজেন্ট টেক্সটাইল
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে, তার ৭ গুণের বেশি প্রতিষ্ঠানের দাম বেড়েছে। ফলে মূল্যসূচকের বড় উত্থান হয়েছে। এমন বাজারে দাম কমার তালিকায় নেতৃত্ব দিয়েছে রিজেন্ট টেক্সটাইল।
বিনিয়োগকারীদের বড় অংশ কোম্পানিটির শেয়ার কিনতে আগ্রহী না হওয়ায় গত সপ্তাহজুড়েই দাম কমেছে। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম কমার শীর্ষ স্থানটিও দখল করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
গত সপ্তাহের লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম কমেছে ৩০ পয়সা বা ৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ। এতে এই পাঁচদিনে শেয়ারের দাম সম্মিলিতভাবে কমেছে ৩ কোটি ৮৫ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ৩ টাকা ৫০ পয়সা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ৩ টাকা ৮০ পয়সা।
শুধু গত সপ্তাহে নয়, কোম্পানিটির শেয়ারের দরপতনের প্রবণতা চলতি গত ৪ জানুয়ারির পর থেকেই। গত ৪ জানুয়ারি কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম ছিল ৪ টাকা ৪০ পয়সা। সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে কমে ৩ টাকা ৫০ পয়সায় নেমে এসেছে। অবশ্য এর আগে কোম্পানিটির শেয়ার দামে বড় উত্থান হয়। গত ১৬ নভেম্বর কোম্পানিটির শেয়ার দাম ছিল মাত্র ১ টাকা ৪০ পয়সা। সেখান থেকে দফায় দফায় বেড়ে ৪ টাকা ৪০ পয়সায় ওঠে।
শেয়ার দামে এমন উত্থান-পতন হওয়া কোম্পানিটি ২০২০ সালের পর বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি। সর্বশেষ ২০২০ সালে বিনিয়োগকারীদের ১ শতাংশ নগদ ও ১ শতাংশ বোনাস শেয়ার লভ্যাংশ দিয়েছিলে প্রতিষ্ঠানটি। তার আগে ২০১৯ সালে ৫ শতাংশ বোনাস শেয়ার, ২০১৮ সালে ৫ শতাংশ বোনাস শেয়ার, ২০১৭ সালে ১০ শতাংশ নগদ এবং ২০১৬ সালে ১০ শতংশ নগদ ও ৫ শতাংশ বোনাস শেয়ার লভ্যাংশ দেয় কোম্পানিটি।
কোম্পানিটির মোট শেয়ার সংখ্যা ১২ কোটি ৮৬ লাখ ১২ হাজার ১৩৭টি। এর মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে ৫৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ আছে। বাকি শেয়ারের মধ্যে ৪০ দশমিক ৮৪ শতাংশই আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ৪ দশমিক ৬১ শতাংশ আছে।
রিজেন্ট টেক্সটাইলের পর গত সপ্তাহে দাম কমার তালিকায় ছিল এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। এই ফান্ডের দাম কমেছে ৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। শেয়ার দাম ৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ কমার মাধ্যমে দাম কমার তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ ল্যাম্প।
এছাড়া দাম কামার তালিকায় থাকা শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে- সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের ৪ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ, সমতা লেদারের ৩ দশমিক ৭৬ শতাংশ, ওরিয়ন ফার্মার ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ, অ্যাপেক্স ফুডসের ২ দশমিক ৯৯ শতাংশ, লাভেলো আইসক্রিমের ২ দশমিক ৮১ শতাংশ, আলহাজ্ব টেক্সটাইলের ২ দশমিক ৮০ শতাংশ এবং দুলামিয়া কটনের ২ দশমিক ৬৯ শতাংশ দাম কমেছে।
এমএএস/ইএ