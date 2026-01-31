সোনার দাম ভরিতে কমলো ১৫ হাজার ৭৪৬ টাকা

সোনার দাম ভরিতে কমলো ১৫ হাজার ৭৪৬ টাকা
দেশের বাজারে সোনার দাম আরও কমানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম কমানো হয়েছে ১৫ হাজার ৭৪৬ টাকা। এতে এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকা।
স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম কমানো হয়েছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে এই দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বাড়ানো হয় ১৬ হাজার ২১৩ টাকা। এতে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে এক ভরি সোনার দাম হয় ২ লাখ ৮৬ হাজার ১ টাকা।
এই রেকর্ড দাম নির্ধারণের পর গতকাল শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমানো হয় ১৪ হাজার ৬৩৮ টাকা। অর্থাৎ রেকর্ড দাম নির্ধারণের পর দুই দফায় ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম কমলো ৩০ হাজার ৩৮৪ টাকা।
আরও পড়ুন
এক লাফে ভরিতে সোনার দাম কমলো ১৪৬৩৮ টাকা
সোনার দামে নতুন ইতিহাস, প্রথমবার আউন্স সাড়ে ৫ হাজার ডলার ছাড়ালো
এখন সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১৫ হাজার ৭৪৬ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৭ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১৪ হাজার ৯৮৮ টাকা কমিয়ে ২ লাখ ৪৪ হাজার ১১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১২ হাজার ৮৮৮ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ২ লাখ ৯ হাজার ১৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১০ হাজার ৯৬৪ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ ৭১ হাজার ৮৬৯ টাকা।
এর আগে গতকাল সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনান দাম ১৪ হাজার ৬৩৮ টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় ২ লাখ ৭১ হাজার ৩৬৩ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১৩ হাজার ৯৯৯ টাকা কমিয়ে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৯৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
এছাড়া ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ১১ হাজার ৯৫৬ টাকা কমিয়ে নতুন দাম ২ লাখ ২২ হাজার ২৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়। সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১০ হাজার ২০৬ টাকা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় এক লাখ ৮২ হাজার ৮৩৩ টাকা। আজ শনিবার সকাল ৯টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত এই দামে সোনা বিক্রি হয়েছে।
সোনার দাম কমানোর পাশাপাশি রুপার দামও কমানো হয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৪৬৭ কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ হাজার ২৯০ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৪৬৭ টাকা কমিয়ে ৬ হাজার ৯৪০ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৪০৮ টাকা কমিয়ে ৫ হাজার ৯৪৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ৩৫০ টাকা কমিয়ে ৪ হাজার ৪৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এমএএস/কেএসআর