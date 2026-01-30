যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ সামিটে যাচ্ছে প্রাইমসিংক সল্যুশন্স

যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ সামিটে যাচ্ছে প্রাইমসিংক সল্যুশন্স
সিলেক্টইউএসএ ২০২৬ টেক পিচ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হিসেবে বাংলাদেশের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রাইমসিংক সল্যুশন্স-এর নাম ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য সিলেক্টইউএসএ ইনভেস্টমেন্ট সামিটে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
গতকাল রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত ইএমকে সেন্টারে আয়োজিত সিলেক্টইউএসএ ২০২৬ টেক পিচ প্রতিযোগিতায় প্রাইমসিংক সল্যুশন্স-কে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্র মিশনের মুখপাত্র পূর্ণিমা রাই-এর পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করা ৩৫০ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে প্রাইমসিংক সল্যুশন্স-কে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। বিজয়ী প্রতিষ্ঠানটি আগামী ৩ থেকে ৬ মে, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য সিলেক্টইউএসএ ইনভেস্টমেন্ট সামিটে অংশ নেওয়ার জন্য বিনামূল্যে নিবন্ধনের সুযোগ পাবে।
উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সিলেক্টইউএসএ উদ্যোগটি চালু করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী, কোম্পানি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়, যা বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে।
সিলেক্টইউএসএ টেক পিচ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমেরিকান উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ উদযাপন করা হয়। প্রতিযোগিতার আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাংলাদেশি প্রাক্তন অংশগ্রহণকারীরা যুক্তরাষ্ট্রে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিযোগীদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও পিচ উন্নয়নে পরামর্শ দেন।
অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সব উদ্যোক্তাকে ভবিষ্যৎ সাফল্যের লক্ষ্যে তাদের উদ্ভাবনী ধারণাগুলো আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।
সিলেক্টইউএসএ ও সিলেক্টইউএসএ ইনভেস্টমেন্ট সামিট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও নিবন্ধনের জন্য আগ্রহীদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
জেপিআই/এএমএ/জেআইএম