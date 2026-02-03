  2. অর্থনীতি

কর অঞ্চলে ১ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকা বকেয়া 

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন/ফাইল ছবি

করদাতাদের কাছে বৃহৎ করদাতা ইউনিটসহ (এলটিইউ) মোট ৫০টি কর অঞ্চলে বকেয়া করের পরিমাণ ১ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

জানা গেছে, কর অঞ্চলগুলোয় গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত নথি ছিল ৮৫ হাজার ১৮৬টি। বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত মামলা ছিল ১ লাখ ৬৮ হাজার ১১০টি। মোট দাবির পরিমাণ ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৭০ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। এই দাবির বিপরীতে ৮৫ হাজার ৯১৮ কোটি ৯৭ লাখ টাকা নিয়ে আইনি বিরোধ আছে। অন্যদিকে ৩৭ হাজার ৫৩৮ কোটি টাকা নিয়ে কোনো আইনি বিরোধ নেই।

বকেয়া দাবির নথি সবচেয়ে বেশি গাজীপুর কর অঞ্চলে, যার সংখ্যা ৪ হাজার ৬৪১টি। দ্বিতীয় অবস্থানে কর অঞ্চল নারায়ণগঞ্জ, সংখ্যা ৩ হাজার ৮৮৩।

এছাড়া কর অঞ্চল কমিল্লায় ৩ হাজার ৩৫৪টি, ঢাকার কর অঞ্চল-৮ এ ৩ হাজার ২১৫টি ও কর অঞ্চল-৫ এ ৩ হাজার ১৫৯টি কর দাবি রয়েছে। বাকিগুলোতে কর দাবির নথি ২ হাজারের ঘরে।

অন্যদিকে মামলা সবচেয়ে বেশি গাজীপুর কর অঞ্চলে, ৯ হাজার ১৬৩টি। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রামের কর অঞ্চল-৩ এ, ৮ হাজার ১৫৩টি।

ঢাকার কর অঞ্চল-৮ এ মামলার সংখ্যা ৭ হাজার ৯৮০টি, নারায়ণগঞ্জে ৭ হাজার ৮১৪টি, ঢাকার কর অঞ্চল-৫ এ ৬ হাজার ৭৭৭টি, কুমিল্লায় ৬ হাজার ৩৫৪টি, ঢাকার কর অঞ্চল ১৪ তে ৫ হাজার ৬৩৮টি ও রাজশাহীতে ৫ হাজার ৪৭০টি।

বৃহৎ করদাতা ইউনিটে (আয়কর) গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত নথির সংখ্যা ৫০১টি। বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত মামলা ৮৩১টি। মোট দাবির পরিমাণ ৩৫ হাজার ১০৬ কোটি ১৯ লাখ টাকা।

এর মধ্যে বিতর্কিত দাবির পরিমাণ ৩০ হাজার ৬৪০ কোটি ৫ লাখ টাকা। অবিতর্কিত দাবির পরিমাণ ৪ হাজার ৪৬৫ কোটি ৭৯ লাখ টাকা।  

কর অঞ্চল-১ এ গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত নথির সংখ্যা ২ হাজার ৪৭২টি। বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত মামলার সংখ্যা ৪ হাজার ৯২১টি। মোট দাবির পরিমাণ ৩ হাজার ৭৮৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিতর্কিত দাবির পরিমাণ ২ হাজার ৯৮৮ কোটি ২৬ লাখ টাকা। অবিতর্কিত দাবির পরিমাণ ৪৯৬ কোটি ২১ লাখ টাকা। 

কর অঞ্চল-২ এ গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত নথির সংখ্যা ১ হাজার ৯০৬টি। বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত মামলার সংখ্যা ৪ হাজার ৭০টি। মোট দাবির পরিমাণ ১ হাজার ৩০৩ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিতর্কিত দাবির পরিমাণ ৮৬১ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। অবিতর্কিত দাবির পরিমাণ ৪৪২ কোটি ২৭ লাখ টাকা।

কর অঞ্চল-৩ এ গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত নথি ছিল ১ হাজার ৭৯৪টি। বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত মামলার সংখ্যা ২ হাজার ৬১২টি। মোট দাবির পরিমাণ ১ হাজার ৭২ কোটি ২ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিতর্কিত দাবির পরিমাণ ৮৮৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। অবিতর্কিত দাবির পরিমাণ ১৮৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।

কর অঞ্চল-৪ এ গত ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত নথি ছিল ১ হাজার ৭৯৪টি। বকেয়া দাবি সম্পৃক্ত মামলার সংখ্যা ২ হাজার ৬১২টি। মোট দাবির পরিমাণ ১ হাজার ৭২ কোটি ২ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিতর্কিত দাবির পরিমাণ ৮৮৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। অবিতর্কিত দাবির পরিমাণ ১৮৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।

