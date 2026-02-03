  2. লাইফস্টাইল

শবে বরাতের বিশেষ আয়োজনে রাখুন পাকা পেঁপের হালুয়া

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শবে বরাতের বিশেষ আয়োজনে রাখুন পাকা পেঁপের হালুয়া
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শবে বরাত মানেই ইবাদতের পাশাপাশি ঘরজুড়ে এক ধরনের শান্ত উৎসবের আবহ। এই পবিত্র রাতে অনেক ঘরেই থাকে বিশেষ খাবারের আয়োজন যেন ইবাদতের পর প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় একটু মিষ্টি সুখ। ভাজাপোড়া বা ভারী মিষ্টির বাইরে স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু কিছু রাখতে চাইলে দারুণ একটি বিকল্প হতে পারে পাকা পেঁপের হালুয়া। সহজ উপকরণে তৈরি এই হালুয়া যেমন মুখরোচক, তেমনি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। শবে বরাতের বিশেষ আয়োজনে যা এনে দিতে পারে ভিন্ন স্বাদ ও আন্তরিকতার ছোঁয়া।

উপকরণ

  • পাঁকা পেঁপে ৩ কাপ
  • চিনি ৪ চা-চামচ (স্বাদমতো)
  • ঘি ২ চা-চামচ
  • কাজুবাদাম কুচি আধা কাপ
  • এলাচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই পাকা পেঁপে খোসা ছাড়িয়ে ও বিচি ফেলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি কড়াইতে ঘি গরম করে এলাচ ফোড়ন দিন। এরপর ব্লেন্ড করা পেঁপে দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না পেঁপের পানি শুকিয়ে তেল ছেড়ে দেয়। এবার চিনি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন যতক্ষণ না পানি শুকিয়ে যায়। নাড়তে নাড়তে মিশ্রণটি ঘন হয়ে আঠালো হয়ে এলে এবং ঘি আলাদা হলে নামিয়ে ফেলুন। এবার কাজুবাদাম বা অন্যান্য ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার পাকা পেঁপের হালুয়া।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

অল্প উপকরণে বানিয়ে নিন ফ্লাওয়ার বান

অল্প উপকরণে বানিয়ে নিন ফ্লাওয়ার বান

বিটরুট হালুয়ার রেসিপি

বিটরুট হালুয়ার রেসিপি

খেজুরের হালুয়া বানাবেন যেভাবে

খেজুরের হালুয়া বানাবেন যেভাবে

শবে বরাতে ইবাদতের ফাঁকে বানিয়ে নিন সুজির হালুয়া

শবে বরাতে ইবাদতের ফাঁকে বানিয়ে নিন সুজির হালুয়া

শবে বরাতের মিষ্টি আয়োজনে থাকুক লাউয়ের হালুয়া

শবে বরাতের মিষ্টি আয়োজনে থাকুক লাউয়ের হালুয়া