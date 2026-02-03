শবে বরাতের বিশেষ আয়োজনে রাখুন পাকা পেঁপের হালুয়া

শবে বরাতের বিশেষ আয়োজনে রাখুন পাকা পেঁপের হালুয়া
শবে বরাত মানেই ইবাদতের পাশাপাশি ঘরজুড়ে এক ধরনের শান্ত উৎসবের আবহ। এই পবিত্র রাতে অনেক ঘরেই থাকে বিশেষ খাবারের আয়োজন যেন ইবাদতের পর প্রিয়জনদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় একটু মিষ্টি সুখ। ভাজাপোড়া বা ভারী মিষ্টির বাইরে স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু কিছু রাখতে চাইলে দারুণ একটি বিকল্প হতে পারে পাকা পেঁপের হালুয়া। সহজ উপকরণে তৈরি এই হালুয়া যেমন মুখরোচক, তেমনি পুষ্টিগুণেও ভরপুর। শবে বরাতের বিশেষ আয়োজনে যা এনে দিতে পারে ভিন্ন স্বাদ ও আন্তরিকতার ছোঁয়া।
উপকরণ
- পাঁকা পেঁপে ৩ কাপ
- চিনি ৪ চা-চামচ (স্বাদমতো)
- ঘি ২ চা-চামচ
- কাজুবাদাম কুচি আধা কাপ
- এলাচ গুঁড়ো ১ চা-চামচ
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই পাকা পেঁপে খোসা ছাড়িয়ে ও বিচি ফেলে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। এবার একটি কড়াইতে ঘি গরম করে এলাচ ফোড়ন দিন। এরপর ব্লেন্ড করা পেঁপে দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না পেঁপের পানি শুকিয়ে তেল ছেড়ে দেয়। এবার চিনি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন যতক্ষণ না পানি শুকিয়ে যায়। নাড়তে নাড়তে মিশ্রণটি ঘন হয়ে আঠালো হয়ে এলে এবং ঘি আলাদা হলে নামিয়ে ফেলুন। এবার কাজুবাদাম বা অন্যান্য ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার পাকা পেঁপের হালুয়া।
