  2. অর্থনীতি

মাস্টারকার্ড থেকে লাইসেন্স পেলো মিডল্যান্ড ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মাস্টারকার্ড থেকে লাইসেন্স পেলো মিডল্যান্ড ব্যাংক

মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি মাস্টারকার্ড থেকে লাইসেন্স পেয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাংকটি এই তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান উজ জামান রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) ঢাকায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাস্টারকার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ কামালের কাছ থেকে মাস্টারকার্ড অনুমোদিত সদস্যপদ লাইসেন্স গ্রহণ করেন।

এই অংশীদারত্ব মিডল্যান্ড ব্যাংককে মাস্টারকার্ড অনুমোদিত সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যার ফলে ব্যাংকটি মাস্টারকার্ড ক্রেডিট, ডেবিট এবং প্রিপেইড কার্ড ইস্যু করতে সক্ষম হয় এবং গ্রাহকরা বিশ্বব্যাপী এটিএম, পিওএস এবং ই-কমার্স লেনদেন উপভোগ করতে সক্ষম হয়।

এছাড়াও এটি দ্রুত, আরও নিরাপদ দৈনন্দিন ব্যাংকিংয়ের জন্য ডিজিটাল ওয়ালেট ইন্টিগ্রেশন, ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী মাস্টারকার্ড ডিজিটাল পরিষেবাগুলি আনলক করে।

লাইসেন্স হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিআরও মো. জাহিদ হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আইটি ও সিটিও প্রধান মো. নাজমুল হুদা সরকার, এসইভিপি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান মো. জাভেদ তারেক খান, খুচরা বিতরণ প্রধান ও প্রধান ব্যাংকাসিউরেন্স অফিসার মো. রাশেদ আক্তার; এবং মাস্টারকার্ডের পরিচালক সোহেল আলীম।

এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।