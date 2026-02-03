ঢাকা-১৩
নির্বাচনি প্রচারণায় মামুনুল হকের জাগরণী পদযাত্রা
ঢাকা-১৩ আসনের বিভিন্ন এলাকায় রিকশা প্রতীক নিয়ে জাগরণী পদযাত্রা করেছেন ১১-দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার পর রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাদশাহ ফয়সাল ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়। পরে রিকশা প্রতীকের মিছিল নিয়ে মামুনুল হক ও তার সমর্থরা এগিয়ে যান।
এসময় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মামুনুল হকের সমর্থকরা সাধারণ মানুষের মধ্যে পোস্টার বিতরণ করে ভোট ও দোয় চান।
কেআর/এমআইএইচএস