প্রধান উপদেষ্টাকে না পেয়ে স্মারকলিপি দিয়েই ফিরলেন শিক্ষকরা

প্রধান উপদেষ্টাকে না পেয়ে স্মারকলিপি দিয়েই ফিরলেন শিক্ষকরা
তিন দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করতে কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দেখা পাননি আন্দোলনরত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতারা। ফলে দাবি-দাওয়ার স্মারকলিপি দিয়েই সেখান থেকে ফিরে এসেছেন তারা। একই সঙ্গে তাদের নামের তালিকা জমা দিয়ে এসেছেন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে ফিরে আসেন প্রাথমিকের শিক্ষক নেতারা।
প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যাওয়া ঐক্য পরিষদের অন্যতম নেতা ও বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের সেখানে (প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি ব্যস্ত আছেন। আমাদের শিক্ষক নেতাদের তালিকা জমা দিয়ে এসেছি। পরবর্তীতে সুযোগ হলে আমাদের জানানো হবে বলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের দাবিগুলো লিখিত আকারে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছি। সেই স্মারকলিপি জমা দিয়ে এসেছি। আমরা চাই, প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপে দাবিগুলো পূরণে পদক্ষেপ নেওয়া হোক। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবি না মানলে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন করবেন প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা।
এর আগে শনিবার সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাথমিক শিক্ষকদের ছয়টি পৃথক সংগঠনের মোর্চা ‘সহকরী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’ মহাসমাবেশের আয়োজন করে। এতে সারাদেশের কয়েক হাজার শিক্ষক অংশ নেন। এ মহাসমাবেশে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, গণসংহতি আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে শিক্ষকদের দাবির প্রতি একাত্মতা জানান।
শিক্ষকদের দাবিগুলো হলো—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে এন্ট্রি পদ সহকারী শিক্ষকদের ১১তম গ্রেডে বেতন-ভাতা দেওয়া, শতভাগ শিক্ষককে পদোন্নতি এবং ১০ ও ১৬ বছরপূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির জটিলতা নিরসন।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ৬৫ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌনে ৪ লাখেরও বেশি শিক্ষক কর্মরত। তাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের বর্তমান বেতন গ্রেড দশম। আর সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড ১৩তম।
এএএইচ/এমএএইচ/এমএস