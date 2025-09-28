ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তি
সুপারিশ পাওয়াদের ই-প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের নির্দেশ
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ই-প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সুপারিশপ্রাপ্তদের ব্যাচ ও রোল নম্বর দিয়ে সনদ যাচাই করতে বলা হয়েছে।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) তাসনিম জেবিন বিনতে শেখের সই করা বিজ্ঞপ্তি এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ এবং প্রার্থী কর্তৃক সংগ্রহ প্রক্রিয়াটি একটি সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সেবাপ্রার্থী এবং এনটিআরসিএ উভয়েরই সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে। প্রার্থীদের অর্থ, সময় ও শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই-প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়েছে।
আরও পড়ুন
ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে নিয়োগবঞ্চিতদের জন্য আসছে ‘বিশেষ বিজ্ঞপ্তি’
প্রিলির ফল রোববার, ৮ গুণ প্রার্থীকে পাসের আবদারে ‘সায় নেই’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই-প্রত্যয়নপত্র সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে প্রার্থীর রোল ও ব্যাচ দিয়ে যাচাই করা সম্ভব বিধায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ই-প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে এনটিআরসিএ ওয়েবসাইট থেকে যাচাইয়ে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
এএএইচ/ইএ/জিকেএস