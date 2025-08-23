ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে নিয়োগবঞ্চিতদের জন্য আসছে ‘বিশেষ বিজ্ঞপ্তি’

ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে নিয়োগবঞ্চিতদের জন্য আসছে ‘বিশেষ বিজ্ঞপ্তি’
ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করেও নানা কারণে সুপারিশ না পাওয়া প্রার্থীদের জন্য বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চিন্তাভাবনা করছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআর)। তবে ঠিক কারা এ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে পারবেন, তা নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
এনটিআরসিএ সূত্র জানিয়েছে, ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিল এক লখ ৮২২টি। পরে ৭৮০টি পদের চাহিদা বাতিল করা হয়। ফলে শূন্যপদ ছিল এক লাখ ৪২টি। এ পদের বিপরীতে নিয়োগের সুপারিশ পেতে আবেদন করেন ৫৭ হাজার ৮৪০ জন।
তাদের মধ্যে ৪১ হাজার ৬২৭ জনকে মেধাক্রম অনুযায়ী নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় ৫৮ হাজার ৪১৫টি পদ শূন্য থেকে গেছে।
ফাঁকা থাকা পদগুলো কীভাবে পূরণ করা যায়, সে সংক্রান্ত একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করেছে এনটিআরসিএ। এটি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বলেন, মানসম্মত প্রার্থী না থাকায় অনেক পদ শূন্য থেকে গেছে। এ পদগুলো নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং বিশেষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ কর হবে। শিগগির মন্ত্রণালয়ে সুপারিশমালা পাঠানো হবে। এ সুপারিশ চূড়ান্ত হলে এলে আমরা বিস্তারিত জানাতে পারবো।
