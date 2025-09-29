  2. শিক্ষা

এনটিআরসিএ চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনায় নিয়োগবঞ্চিতরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৫ পিএম, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলামের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন ১৭তম ও ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও গণবিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সুযোগবঞ্চিতরা। আন্দোলনকারী ১৩ সদস্য এ আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে এনটিআরসিএ কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আবেদনের সুযোগবঞ্চিতদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। এতে অংশ নেন এনটিআরসিএর তিনটি শাখার সদস্যরাও।

চেয়ারম্যাননের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেওয়া ১৭ ও ১৮তম নিবন্ধনের আবেদনবঞ্চিতদের প্রতিনিধি দলে রয়েছেন ইউসুফ ইমন, জসিম উদ্দিন, উত্তম সরকার, হাফিজ উদ্দিন, হামিদুর রহমান রণ, লাভলু হোসেন, সাইদুল ইসলাম, রাকিবুর রহমান, সাইমা আকতার, আফরিন আকতার, পারজানা আকতার, রোকসানা ফেরদৌস ও আবু হিয়া।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেন রোডের বোরাক টাওয়ারের চতুর্থ তলার সামনে অবস্থান শুরু করেন। একপর্যায়ে কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশের জন্য এনটিআরসিএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন আবেদনের সুযোগবঞ্চিতরা। এতে সেখানে ব্যাপক হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে ১৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করেন।

