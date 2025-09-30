  2. শিক্ষা

শিক্ষক নিবন্ধনে পাস নম্বর কত, জানালেন এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১৩ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রম অবহিতকরণ শীর্ষক কর্মশালা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সরকার। নতুন এ পদ্ধতিতে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) আয়োজিত পরীক্ষায় একজন প্রার্থী এমসিকিউতে ৮০ নম্বর পেতে হবে। তবেই তিনি প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হবেন।

এনটিআরসিএর চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম এ তথ্য জানান। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ‌‘বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের সার্বিক কার্যক্রম অবহিতকরণ’ শীর্ষক কর্মশালায় তিনি এ তথ্য জানান।

আমিনুল ইসলাম বলেন, নিবন্ধন পরীক্ষা নিয়ে আমরা একটি প্রস্তাবনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। সেখানে মাদরাসার ক্ষেত্রে ১৪০ নম্বর সাবজেক্টিভ এবং ৬০ নম্বর জেনারেল (বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান) বিষয়ে পরীক্ষা হবে। সাবজেক্টিভ ও জেনারেল দুটো মিলিয়ে তাকে ৮০ নম্বর পেতে হবে।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এনটিআরসিএর শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষামান অনুবিভাগের সদস্য (যুগ্মসচিব) এরাদুল হক। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন অনুবিভাগের সদস্য (যুগ্মসচিব) মুহম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী। এতে সংস্থাটির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী, অংশীজনরা অংশ নেন।

এএএইচ/এমআইএইচএস/এএসএম

